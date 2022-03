La guerra en un par de símbolos

Puede que mientras se combate ferozmente por un territorio (que, vicios aparte, es el de la democracia y las libertades) no sea el mejor día para decir que símbolos y metáforas gobiernan el mundo. ¿O tal vez sí lo es? Los símbolos no se posan en individuos o cosas a voluntad, sino por los hechos reales. De este modo un presidente –Zelenski- al que muchos veían como el cómico que era (y había hecho una serie como presidente de ficción) puede acabar siendo un gran hombre por sus hechos, mientras otro que era visto por muchos como un gran hombre puede acabar como un payaso; peligrosísimo, desde luego, pero un payaso en la acepción más vulgar -no en la de esa digna profesión. Mientras tanto la amenaza de Putin de que la estación espacial, único espacio de cohabitación física y corporal entre bloques, puede caernos encima, es una estremecedora metáfora del final de la coexistencia.