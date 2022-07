Jane, siempre te amaremos

Es casi seguro que la suspensión del concierto de Jane Birkin que estaba programado en Madrid el pasado domingo haya sido debida, en efecto, a la ‘indisposición’” de un músico, pero imaginar que haya sido otra cosa añade valor al fallido evento (como si fuera un homenaje), pues la gran Jane, ahora con 75 años, conoció hace más de medio siglo la persecución de todo el conservadurismo moral del orbe, encabezado por la Iglesia de Roma, a la canción je t` aime, moi non plus, compuesta por su amante Serge Gainsbourg. Aunque contenga una de las más bellas melodías de la historia, la música fue eclipsada un tanto por el fogonazo que su letra y los gemidos orgásmicos de acompañamiento proyectaron sobre una generación. Muchos, incapaces de asumir los misterios y ambivalencias de un episodio de placer supremo, intentaban descifrar el enigma del texto, preguntando ingenuamente ¿es amor o no?