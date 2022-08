La vacunación mental, un éxito

Puesto que las autoridades sanitarias han dejado de facto de controlar los contagios por Covid y desde luego de informar al respecto, el único modo de saber qué pasa es la contabilidad de los muertos excedentarios, es decir, que se han salido de madre y de la serie. En Asturias, por ejemplo, han sido en el pasado julio unos 350, y como los debidos al calor apenas superan la docena salen unas cuentas-Covid que podrían duplicar los, ya muy altos, del Ministerio de Sanidad (algo menos de 150). Esto es lo que hay, pese a lo cual la gente no solo actúa como si la pandemia no existiera y fuese cosa del pasado, sino que cuando le recuerdas a alguien que no es así te mira como a un conspiracionista. Ese modo de enajenación mental no deja de ser una enfermedad, pero para no molestar vamos a darle el nombre de vacuna (una enfermedad en miniatura, al fin): el personal se ha vacunado mentalmente.