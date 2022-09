Sin duda alguna este es mi Dream Team, el auténtico equipo con Juancho Hernangómez and company. Creo que el quinteto ideal de este Eurobasket ha sido la auténtica selección española, y por partida doble. No solo por tener a los cinco jugadores más importantes del torneo, sino porque además ha sido la selección que ha ganado con más rotundidad y con un prestigio que la sitúa entre los mejores equipos del mundo. Tengo, sin embargo, que reconocer que seguramente estaba equivocado cuando al inicio del torneo no la daba como favorita, porque creía que un equipo en pleno proceso de transición, muy novel, un auténtico rookie , iba a carecer del ritmo que exigía una competición como esta. Error.

Parece que cada vez sé menos de este deporte, por lo que estoy totalmente agradecido, pues España me ha demostrado todo lo contrario. El partido ante Francia ha sido totalmente diferente a la transición que ha tenido durante todo el campeonato. En los tres partidos anteriores siempre fue por detrás en el marcador, y en este sin embargo, desde el primer segundo, ha demostrado que que solo hay un equipo en Europa y ese es España. No hace falta ver los números del partido para destacar la dirección magistral que hizo desde el banquillo Scariolo, con una aportación total de todos los jugadores; han demostrado que son el orgullo nacional. El Dream Team en Europa es la selección española, de la cual siempre me he considerado partícipe después de estar tantos años defendiendo esa camiseta y saber lo que se debe sentir ganando un oro como el que han ganado en Alemania esta nueva generación.