«Parum videtur recens mulus, nisi qui in convivave manu emoritur» (el sargo no parece bastante fresco si no muere en las manos del invitado, dice Séneca en sus Cuestiones naturales). Hoy, bien sabemos ya los consumidores, los que bajamos al barro, que la coyuntura histórica actual da pie a la usura, y además de subidas desorbitadas de precios, encontramos que los que no suben, reducen sus gramos. Convivimos con un sistema nada fiable. Ya saben, el sargo fresco, el más fresco, muere en tus manos. Bien sabes lo que digo. Bien sabemos.

Francisco García Castro

Estepona