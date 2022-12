Al Gobierno le resbala la torre

Y a van dos ministros que se hacen los locos con la torre del puerto. Primero Iceta, que dijo que acabaría gustando a los malagueños, que la apoyó y que más tarde tuvo que matizar sus palabras. Almuerzo de por medio. Hace unos días, Raquel Sánchez, titular de Transportes, cuyo departamento ha de validar el expediente para que vaya al Consejo de Ministros, afirmó que no iba a manifestarse sobre el asunto. Palabras muy lejanas a la oposición frontal al proyecto que ahora enarbola el PSOE malagueño. No hay conexión entre el socialismo malacitano y el Gobierno. Ni coordinación. Ni preparación previa de las siempre emocionantes visitas que los titulares de las más diversas carteras giran a la provincia.

No tienen el número de los ministros para enviarles un whatsapp, compañera, que si te preguntan por la torre di que no. El próximo ministro que venga lo mismo dice que quiere un cipotón de ciento y pico metros también en los Baños del Carmen y otro en El Palo y otro más en Campanillas con guirnaldas y azotea propicia para actuaciones de la tuna compostelana que se puedan contemplar desde todo el municipio. Reveses, revesitos, para Daniel Pérez, secretario provincial, que en su estrategia había incluido primeramente como gran eje de campaña la (falta de) limpieza en Málaga, pero que ahora pretende convertir la tal campaña de las municipales en un plebiscito sobre la torre. Recuerda a aquella campaña de Bustinduy que pivotó sobre Repsol, parque sí, parque no, que se saldó con otra victoria de De la Torre. Con todo, el leiv motiv campañoso del alcalde bien podría ser la candidatura de la Expo (a ver en qué momento de 2023 se vota) que también apoya Pedro Sánchez y que, salvo Vox, que prefirió performance, todos unanimemente apoyaron el otro día en el Congreso, con amenas intervenciones de Ignacio López (PSOE) y Guillermo Díaz (Cs). Cualquier día de estos pone un tuit Alberto Garzón y ya se lía. El PSOE malagueño teme a los ministros más que a un nublao. Cuerpo tierra, que vienen los nuestros, gritan en las sedes. Ganan para sobresaltos.