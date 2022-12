Puede parecer lo mismo pero no lo es. Ambos conceptos se diferencian en que lo primero es el hecho de lo segundo y lo segundo es el origen de lo primero. O dicho de una manera más inteligible, se existe porque se vive. No es un juego de palabras. Es, simple y llanamente, nuestra realidad, porque existir no significa, necesariamente, vivir. Se existe porque se vive, porque sin vida no existiríamos. La existencia no tiene capacidad por sí misma sin el hecho de vivir, de respirar, de evolucionar, de experimentar. De sentir, de soñar, de vibrar, de amar, y de sufrir, y todo lo demás es una consecuencia. Se mire como se mire existimos porque vivimos y por muchas vueltas que le demos volveríamos al origen de todo, que es la propia vida y es esta la que condiciona nuestra existencia. Supongo que Descartes también consideró este hecho cuando acuñó su famosa frase, porque, incluso para pensar, es preciso, antes, haber nacido.

Enrique Stuyck Romá

Málaga