Abogados, ahogados

Tal vez la de abogado, junto con otra, sea la profesión más vieja y con peor prensa. Básicamente consiste en defender a otro cobrando algo por ello. La mala prensa viene sobre todo de que la gente no entiende lo del derecho de defensa, que hace que su cliente pueda ser incluso el (presunto) peor delincuente. Encima el abogado no goza de la presunción (no menos presunta) que tiene el servidor público oficial de prestar un servicio público. La inmensa mayoría de los abogados vive bien, regular o mal dependiendo de que la víspera le hayan entrado clientes por la puerta, se jubilan con pensiones míseras, no saben qué es la jornada laboral de 35 horas, ni a veces la de 50 y se comen con patatas mucha injusticia, y sin rechistar no vaya a ser. La crisis económica y luego la pandemia los dejaron en chasis y ahora, para remate, los deja en huelga forzosa la huelga voluntaria de los LAJ.