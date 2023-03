Gestionar el éxito

Hace 5 meses muchos pensarían que estoy loco si escribiera esto, pero las buenas noticias se han multiplicado en Unicaja de tal manera que hemos pasado de dudar de un equipo con muchos cambios y «poco físico» a creer en un equipo invencible. El éxito ha llegado antes de lo esperado y ahora hay que saber manejarlo. Mi experiencia me dice que estos procesos son más sencillos dentro de los equipos, si estos tienen un staff solvente y unos jugadores sensatos, que en el llamado «entorno». Ese grupo que forman directivos, periodistas y aficionados. Es tiempo de disfrutar, no todos los días se consigue un éxito como este, pero también de pensar y seguir trabajando.

Juanjo Brizuela, tío de Darío, hablaba estos días en un artículo de opinión en El Correo vasco de la gran diferencia entre merecer y obtener, y cómo a veces lo primero no lleva a lo segundo. En esta idílica Copa el equipo cajista ha logrado ambas cosas. Después de ganar a Barcelona y Real Madrid, o quizás sólo después de ganar a los blaugranas, el equipo ya habría merecido los elogios y habría cumplido con sus objetivos, aunque no hubiera obtenido el título. La consecución de la Copa es el premio a un trabajo que hubiera sido igual de bueno, aunque se hubiera perdido la final, pero seguro que no sería tan reconocido. Ahora llega lo más difícil, administrar ese éxito y mantenerse lo más cerca posible de él.

En este deporte y en la vida lo único que permanece estable es el cambio y aunque sólo nos gusta cambiar cuando perdemos, no debemos perder la oportunidad de cambiar cuando ganas. Normalmente cuando pierdes te sientes obligado a cambiar, a imitar al que ya ha ganado y a entrar en un camino que no siempre conduce a la victoria. Cuando ganas son los demás los que buscan tus fórmulas y eres tú el que debe avanzar para marcar el camino. Si eres el Real Madrid, el Barcelona o el Anadolu Efes te puedes permitir ciertos momentos de relax porque tienes tanto talento y tanto dinero para comprarlo que puedes aguantar arriba. Si eres el Unicaja debes seguir avanzando, quedarte quieto es retroceder, porque dependes de una formación de equipo que otros pueden copiar. Vamos que si tienes en tu plantilla al Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y compañía del 2006 es más difícil que lleguen a ti que si tienes un equipo formado por 10 jugadores que reparten minutos, luchan y son una piña. Es un modelo más al alcance de todos. España «inventó» el «Tiki-Taka» y meses después Alemania se apropió y mejoró el sistema para ser también campeona del mundo y acabar con el dominio futbolístico de nuestro país.

Los expertos en estos temas hablan de planificar, actuar con humildad, evitar obsesionarse con el éxito (victorias), trabajar y asumir que los éxitos y los fracasos son parte del juego (no tender a culpabilizar a otros de los fracasos y apropiarnos de los éxitos). Estoy seguro de que dentro del equipo ya se está en esta evolución. Desde el staff de Ibon Navarro, a los jugadores, al club y a la directiva que comandan ese binomio de éxito que forman Antonio Jesús López Nieto y Juanma Rodríguez. El entorno probablemente tenga que hacer deberes. Aficionados y periodistas, me incluyo por supuesto, somos más amantes del blanco o el negro. Nos gusta poco el gris y los matices. Es momento de disfrutar, pero de saber que esta misma temporada llegarán momentos más complicados, por las lesiones o por los resultados, pero que este equipo es el mismo que nos hizo felices hace unos días. Que este año se ha acertado en 10 fichajes de 10, en el ámbito personal y en el deportivo, pero que esa situación es irrepetible, y si tenéis dudas podéis preguntar en Manresa, pero que los profesionales son los mismos que hoy están trabajando en el club.

Este fin de semana la ACB devuelve al equipo a la realidad de la competición después de las maravillosas celebraciones de los últimos días. Con el primer objetivo cumplido, el segundo debe ser la BCL, sin perder de vista los play off de la liga. Una competición que cada vez se convierte en más difícil por los movimientos en el mercado de los rivales, gran fichaje de Tenerife con Bolmaro por ejemplo, aunque ahora Unicaja tiene una ventaja. La presión la tienen ellos. Suerte.