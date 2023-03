Esto parece ya una retransmisión deportiva de una carrera de relevos en la que los EREs le pasan el testigo a Azud, este a Tito Berni, que se lo entrega a María Gámez -que dimite por amor a Juan Carlos, y que no tiene nada que ver en estos líos- y esta a… Y casi sin terminar la moción de censura, para la que no había motivos, menos mal. Bueno, uno, el profesor Tamames, y candidato a presidente, tuvo el mayor placer -político, claro- de su vida. Siempre he pensado que para el esclarecimiento de estos y otros muchos casos, habrá que esperar a especies posthumanas, porque esta no puede con tanto.

Mientras, podemos leer ‘La corrupción política en España: un análisis descriptivo (2000-2021)’, de José Andreu, en cuyas páginas tampoco sale bien parado el PP. Bueno, este partido está ahora emocionado por las encuestas y, por eso, su comandante ni comparece en el frente, prefiere el carrusel de… Humanismo y Democracia a Concordia y Libertad y de ahí a Reformismo 21, muy original. ¿Y FAES, no servía? ¡Ay, José María, qué ingratos! Pero ya lo dijo Jesús, en frase poco traída, el que no tenga espada, venda su capa y compre una (Lucas 22:36). Y es que solo con la palabra no se solucionan las cosas, aunque se debería, ¿cuántos palos ha habido que dar para que trajeran el dichoso puente del CAC?, pues ya está aquí, descansando en el lecho del Guadalmedina antes de ser alzado en el altar del 28M, que de eso se trata. Aunque lo grave es lo de la Junta con la nanoestación de metro de Atarazanas, y advertida, pero algunos no se van ni con salfumán. Otros construyeron unos túneles por los que no cabían los trenes, es un consuelo, se dirá. Y menudo lío se descubre ahora en IU Málaga a propósito de las pesquisas realizadas por un miembro del PCE y un auditor externo, que coinciden en señalar con el dedo la supuesta implicación de la actual candidata de Por Andalucía a la Alcaldía de Málaga, la concejala Remedios Ramos -mi querida Reme, viuda de mi amigo ya ido, Manolo Ruiz Blanco, que también fue munícipe-, como la autora de una campaña de desprestigio, a través de cuentas falsas, de sus compañeros Eduardo Zorrilla, Paqui Macías y Nicolás Sguiglia. Se leía «militontos», se hablaba de muchos mojitos, etc. ¿Y la finalidad?, me pregunto. En susurro te digo, mantén a tus enemigos cerca. En el almuerzo con Luis Portero en La Reserva nos cruzamos con el abogado Ignacio Huelin; y en Miguel, en calle Puerto, con tres prohombres del cine que se sientan a la diestra de Dios, pero el cocido -tercera versión que nos lleva regalando el susodicho desde hace más de una década-, para chuparse los dedos. Ahora, que entre el Parada de Atauta y el Dominio de ídem, prefiero este último, y recuerdo aquella leyenda que leí en un local de Madrid, «Bibir [así escrito] es beber con los que viven». Al fondo, almuerza José Luis Sánchez Domínguez con su hija, yerno y nietas. Retrato de familia incompleto. También se sienta una buena amiga, que solo me ha traicionado una vez, lo que es todo un detalle por su parte. Pero de lo que hablamos en la Malagueta es de que la mal llamada extrema derecha -la derecha diría yo, porque la otra derecha es socialdemocracia rebajada con dos cubitos de hielo-, se coaliga en Finlandia y Holanda, en Dinamarca apoya al Gobierno sin formar parte de él, y después Italia y Austria, así que Santiago no es el único apóstol en la vieja Europa. Y también se discute del cansancio del ciudadano con las medidas de seguridad a través de internet en toda clase de dispositivos para acceder a bancos, redes sociales, el Fisco…, y un comensal opina que esto revela que los ingenieros de las tecnologías no han dado con las que puedan hacernos la vida segura y, a la vez, agradable. Ese algoritmo no lo conocen, como tantas otras cosas. Lo manifestó Quevedo hace ya mucho: Yo conocí al caballero que nunca se conoció, y jamás armas tomó sino en sello o dinero. Después le he visto guerrero. y sin ver Flandes, pregona más servicios que fregona a las diez en la noche oscura. P.D. Bueno, y mi más sentido pésame a la familia de José Sánchez Rosso, en cuyo Chinitas gozamos de muy gloriosas tertulias.