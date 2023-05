Las lágrimas de las jacarandas salpican las aceras tiñéndolas con ese color violáceo inherente a las primaveras cálidas de esta ciudad. Sumidos en el inicio del túnel de la campaña electoral con sus mensajes revestidos de promesas indefinidas y batallas dialécticas, las cuales nos acercan a un proscenio ya conocido donde la reiteración de los discursos y ofrendas nos recuerdan a la exitosa comedia «Atrapado en el tiempo» protagonizada en 1993 por Bill Murray. Cinta que popularizó en todo el mundo el Día de la Marmota. La película nos introduce en un bucle temporal, evocándonos a nuestros dirigentes -sus alegatos ya escuchados y contradicciones continuadas- quienes a partir del 12 de mayo a las 00.00 h. entrarán en nuestros propios túneles emocionales para advertirnos con sus voces quiméricas de tanta calígine social, política y económica.

El túnel se percibe como una metáfora que equivale a la soledad, el aislamiento y la incapacidad de interpretar racionalmente los hechos. Los túneles pueden ser largos, retorcidos y oscuros. Nosotros estamos llenos de túneles sinuosos y sombríos que nos imposibilitan conocer todos los lugares dentro de ellos, siendo difícil imaginarlos. A medida que transcurre la vida, debemos aceptar la existencia de algunas galerías que no poseen luz, pero las recorremos igualmente con la aspiración del luminoso reencuentro. Dickens me confiesa por qué cuando cierra los ojos en un túnel comienza a sentir como si estuviera yendo a un ritmo expreso en sentido contrario; cuestión ésta que me lleva a pensar en la adjudicación de la obras de mejora de las condiciones acústicas y de contaminación padecidas en el atronador túnel de Alcazabilla. Bienvenidas. En esta época incierta, a veces, hay que comportarse como un túnel. Si hay una montaña en tu camino, atraviésala excavando la colina de los miedos. La luz al final del túnel puede ser usted.