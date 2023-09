Bustiello, un test

El de la minería del carbón es uno de los capítulos más intensos de la historia contemporánea de España, tanto en su dimensión productiva como en la social y política. No solo es un foco principal de la industrialización, sino del movimiento obrero y su activismo político más vigoroso, bronco a veces, con enorme influencia en el devenir político del país. De toda esa historia, cuya mayor concentración de hechos e hitos se desarrolla en Asturias, quedan yacimientos de arqueología industrial, social y urbana que por su reunión en un territorio estricto tal vez no tengan parangón en Europa. Uno de los enclaves es el poblado de Bustiello, ejemplo perfecto y todavía en pie de una especie de «redención preventiva» del obrero imaginada por los patronos para evitar la revolución. Si no supiéramos conservarlo y ponerlo en valor no creeríamos en el futuro, aunque parezca una paradoja.