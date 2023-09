¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) O NATURAL?

El protocolo constitucional y legal establecido, para conseguir formar gobierno, no lo han decidido ustedes a su libre albedrío. Lo han hecho (entre otros) los que les han votado: el pueblo llano (sin haber aglutinado datos informáticos para ello, como lo podría hacer, en segundos, la IA). Es hora de que se pongan de acuerdo en redistribuir la riqueza, y que llegue a todos. No se la repartan ustedes como siempre. Pacten bien, por la vía de la inteligencia natural; si la decidiese la IA, la riqueza no se movería; y hay demasiados datos informáticos que lo demostrarían.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte. Málaga

EL PAPA Y LA GUERRA

Al volver de una expedición a Sudamérica ponerme al día sobre los sucesos de las últimas semanas, me he quedado estupefacta ante la posición del Papa sobre la paz. En épocas de más fe no entraban en política, excepto en el caso de claros invasores, sino que pedían, como es lo suyo, oraciones por la paz. Pero ahora, en Portugal, de rogar al Cielo por la paz, poco; mucho de criticar a Ucrania y países que le ayudaron a defenderse; y ni una crítica a la Rusia invasora ni a los EEUU de Biden, que hizo romper a Ucrania las conversaciones de paz, prometiéndole una pronta victoria aplastante. ¿Cabe mayor y mal injusta parcialidad, que tanto facilita la duración y agravamiento de esa tragedia ya mundial?

Josefa Ortega Oliar. Málaga