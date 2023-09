En algunos casos, los presentimientos toman un aspecto distinto. A veces, esta forma sustitutoria es mucho más cruda que la propia realidad», me asevera Haruki Murakami en su libro ‘Después del terremoto’. En esta época tan irreflexiva como convulsa, los malos presagios se van situando en posiciones cada vez más elevadas revelándonos un entorno incierto e ininteligible; las advertencias apocalípticas van inundando cada vez más espacio de un sosiego anhelado aún más desconcertado: terremotos, guerras, sequías, hambrunas, epidemias… Todo parece envolvernos en un cerco de temor y escepticismo el cual nos arrastra a un tiempo vacilante, irresoluto. Los malos augurios se ciñen a nuestra cotidianeidad como copas medio vacías que se van apurando por una melancolía abrumadora.

Ante este escenario perplejo, Málaga sigue contemplando septiembre – como lleva hace tiempo- escrutando el cielo, expectante ante la situación insostenible de agricultores y ganaderos. Los regantes del Valle del Guadalhorce junto a los de la Axarquía están agotados, exhaustos e impotentes por la falta de agua. Esta comarca del valle ha concluido sus riegos previstos para los últimos tres meses entonando jaculatorias para que la lluvia se hospede en nuestros campos. La Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema) declara esta coyuntura como agónica: las últimas precipitaciones de hace unas jornadas no han incidido nada en la zona de los pantanos. Éstos también denuncian no comprender por qué son ellos el sector económico más afectado a favor del de los servicios de la capital, los cuales «no están afrontando ninguna restricción». Nadie elige evolucionar. Es como las inundaciones y los terremotos. Nunca sabes lo que está pasando hasta que te golpea... Me despido de Murakami entre un deplorado silencio.