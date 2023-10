El bachiller Sansón Carrasco, en el capitulo IV de la segunda parte del Quijote, pronuncia a modo de parodia esta frase: «Nunca segundas partes fueron buenas y de las cosas de Don Quijote bastan las escritas». Con esta frase Miguel de Cervantes juega con la calidad del libro que está empezando a escribir. Algunos defienden que la frase es obra de nuestro genial escritor, otros piensan que la recogió de la sabiduría popular y que esta frase, aunque no de manera literal, aparece en el «Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio» escrito por el infante Don Juan Manuel en torno a 1330. Vamos que tiene 3 siglos más de antigüedad.

La Real Academia de la Lengua matiza incluso el significado de la frase. «Carece de mérito continuar o presentar de otro modo con afán de mayor mérito lo que otro hizo antes». La literatura está muy bien, pero lo cierto es que cuando algo tiene éxito, está avocado a una segunda parte. Y esas segundas partes, en algunos casos forzadas, en su mayoría no llegan a la calidad de la primera. Es una cuestión de matemáticas, de la misma manera que, por ejemplo, el 100% de las películas no son buenas, no podemos exigir que el 100% de las segundas partes lo sean cuando además tienen que luchar contra la comparación y la presión del primer éxito.

Y en esas se encuentra Unicaja. Buscando escribir la segunda parte de su proyecto después del «éxito de ventas» del primero. Un camino difícil y con muchas dificultades. Francis Ford Coppola lo consiguió con el Padrino, pero Miguel de Cervantes no lo logró con el Quijote. Las mismas personas, los mismos materiales, la misma inspiración no siempre garantizan el éxito.

Decíamos hace unas semanas que el año iba a ser muy complicado porque el pasado era irrepetible. La pasada temporada a estas alturas del año los pupilos de Ibon Navarro no habían cogido ni un catarro y este año el club ya ha tenido que fichar a un jugador temporero y no ha tenido dos más porque el mercado no lo permitió.

El año pasado los internacionales se fueron en plena forma y volvieron después de un gran éxito, este año Alberto se fue lesionado, estuvo a punto de ser cortado por sus problemas físicos, y ha vuelto tocado y después de una gran derrota. Los rivales han estudiado el libreto de Ibon y el equipo es, para ellos, más previsible. Todo parece soplar en contra.

El técnico habla de coordinar los estados de forma de los jugadores, otros piensan que el equipo, por las lesiones y porque al no tener la previa de la BCL ha empezado a trabajar más tarde, no esta tan fino físicamente como debería. Son opiniones, lo cierto es que el equipo el año pasado «maduraba» a los rivales durante dos o tres cuartos y los «mataba» al final con un gran despliegue físico. Este año eso no ocurre. En las dos ultimas derrotas ligueras, el equipo ha anotado 88 en los dos primeros cuartos y ha encajado 85, es decir un balance favorable de +3. Y en lo que era la gran fortaleza de este equipo, las segundas partes, ha anotado 80 y ha encajado 97, es decir -17.

Ausencias como las de Augusto Lima que ayudaron a arrancar a este equipo la pasada temporada en la defensa del aro y la David Kravish que realizó un gran inició de temporada y que este año va a tener que aprender a convivir con el dolor, ojalá me equivoque, toda la temporada, han provocado un vacío que no se ha podido llenar.

No es el momento de ponerse nervioso o de dudar, es el momento de apretar los dientes y mirar hacia adelante. Hay un proverbio chino que dice: «Hay tres cosas en la vida que una vez pasan, y ya no regresan: el tiempo, las palabras y las oportunidades».

La oportunidad esta ahí, es real, y hay que intentar aprovecharla en lugar de empezar a mirar hacia atrás. El irregular Dreamland Gran Canaria este fin de semana traerá la calma o provocará una tormenta que, en mi opinión si ocurre, no debería pasar de marejadilla. La temporada es muy larga. Suerte…