Se acerca el final de 2023, y ya se empieza a hablar del rally de fin de año. Habiendo sido hasta la fecha un buen año, cabe la posibilidad de tener un mercado lateral. La razón de tal comportamiento podría estar en el contexto global de los índices como parte de un movimiento de un ciclo mayor. Recordemos que desde la crisis de 2007 a 2009, tuvimos hasta 2021 o 2022 un fuerte mercado alcista en índices de primerísima fila como el Dow Jones multiplicándose por seis o el Nasdaq por 16, como si fuera un selectivo de una bolsa menor como India. Y tal mercado debe tener una corrección o al menos un descanso. Además, a final de dicha subida tuvimos el Covid, con una increíble reacción al alza tras el miedo inicial, que puedo ser la puntilla a lo que Alan Greenspan bautizó como "la irracional exuberancia alcista de los mercados" en 1987.

Un mercado lateral se produce cuando el movimiento del precio no cruza máximos cada vez más altos, o mínimos más bajos. Eso quiere decir que el mercado no se decide por una tendencia determinada, ya sea alcista o bajista; sino que oscila en un rango de forma lateral. La principal característica de estos mercados es que no tienen una tendencia definida debido a que no tienen movimientos ni correcciones tendenciales. Pueden ser de hasta un 25% al alza o a la baja, pero sin marcar un rumbo continuado.

Por eso, podemos identificar un mercado lateral cuando el precio oscila entre los soportes y resistencias que habremos establecido con anterioridad. En un mercado en consolidación, el precio no cruza el máximo más alto, ni el mínimo más bajo, sí dado el caso, llega a superar esos niveles, será el fin del mercado lateral y se dará inicio de una tendencia.

Este comportamiento obedece a una causa. Antes hemos apuntado uno, el posible descanso por cansancio, tras mas de diez años de subidas desde 2009. Otro motivo son los cambios de ciclo económico o de las condiciones económicas como en este caso, pues hasta junio de 2022 los tipos de interés del Banco Central Europero (BCE) estaban en territorio negativo. Quince meses después, los tipos han subido 4,5% en Europa y Estados Unidos, que nunca pisaron el negativo, hoy están al 5,5%. Esta fuerte subida de tipos de interés no es inocua para familias y empresas endeudadas, pero su efecto es gradual y no inmediato.

En busca de equilibrio

En este nuevo escenario, las ganancias empresariales, que están como en los últimos años sorprendiendo al alza en su mayoría, las familias y en definitiva la economía en general, tiene que encontrar un nuevo equilibrio, y los mercados están en ese mismo proceso de ubicación.

Este tipo de mercados no tienen un periodo de tiempo definido, pueden durar meses o años. El actual mercado "paró", en el caso del Nasdaq, en noviembre de 2021, y algunos de sus sectores como las energías renovables en febrero del mismo año, por cierto, antes de la guerra de Ucrania. Mientras que el SP500, Dow Jones lo hicieron el 4 de enero de 2022, no por la guerra, sino cuando la Reserva Federal (FED) dijo que empezaría a subir tipos de interés.

Precios de entrada

Una de las ventajas de los mercados laterales para los inversores es que puedes fijar con facilidad los niveles de compra y venta. Para una operativa con fondos de inversión es suscribir participaciones cuando los índices han caído, independientemente de lo que diga la lógica, pues psicológicamente no querré invertir como en los mínimos del coronavirus o de la guerra de Ucrania, que fueron malos momentos económicos y de magníficos precios de entrada.

Ahora podemos estar en ese momento. Los mercados hicieron mínimos en el peor momento de la inflación y cuando se empezó a subir tipos con mayor fuerza, y ahora que los bancos centrales están mandando mensajes más positivos sobre la inflación y apuntando al fin de las subidas de tipos, pero no diciendo que los van a bajar, el mercado podría tomarse también un descanso.

Feliciano Macías Bermejo es asesor de inversiones en la oficina de Renta 4 en Málaga.