Estamos contigo

Qué ilusión nos hizo cuando este verano, muy al principio, hablamos Sebastián y yo de que estarías en el primer equipo. La temporada pasada con tantos problemas, nos ayudaste muchísimo en el día a día. Y cuando llegó tu momento después de la lesión de Lucía, fuiste capaz de dar un paso adelante y aprovechar tu oportunidad.. Tan bien te digo que si no estuvieses capacitada, no lo hubieses conseguido. Pero ahí estuviste en cada entreno, mientras la rodilla te respetaba, sumando y preparándote por si esa oportunidad llegaba.

Y cuando esa oportunidad llegó fuiste capaz de demostrar que defensivamente eres una jugadora top. Seguro que Rachel Howard, que vaya temporada está haciendo este año en Liga Femenina, no se le habrá olvidado tu defensa en el Pineda aquel partido de play off. Pero es que, además, fuiste capaz de aprovechar las ventajas que tenías para no solo sumar desde la defensa. Recuerdo algún partido de hablar con alguien de lo bien que defendiste y después mirar la estadística y ver que no solo hiciste eso, que también sumaste siete u ocho puntos.

Eso que hiciste se llama ganarse a pulso estar en el primer equipo esta temporada. Y con esa idea partimos. Por supuesto, entendiendo tus necesidades. Comprendiendo lo importante que era para ti en septiembre compaginar los entrenos con tu trabajo en la pretemporada. Y te respetamos a tope. Y te esperamos, porque tenía mucho valor para nosotros verte a la carrera para llegar lo antes posible o salir rápido porque tenías turno después del entreno.

Y cuando todo se normalizaba, cuando parecía que ya volvías al cien por cien, cuando teníamos claro que ibas a estar centrada en ser tú misma en la cancha y darnos lo mejor de ti, la rodilla otra vez dijo ‘aquí estoy yo’. No es fácil venir a entrenar cada día y verte solo en el gimnasio. Preguntarte cómo estás, cuándo tienes cita para la resonancia o qué día vas al traumatólogo para saber los resultados. Pero está claro que lo duro que puede ser para mí o para nosotras, no tiene ni comparación con lo que tiene que estar siendo para ti. Sin embargo, tú siempre estás con una sonrisa en tu cara, tú nos sigues demostrando que eres muy fuerte.

Ahora tienes que tomar la decisión. ¿Te operas o no? El otro día cuando hablaba contigo, es cierto que me emocioné. Y es que no sabía qué te podía decir. Yo no soy nadie para decirte qué es lo mejor para ti. Sí que no quiero que algún día te arrepientas de tomar la decisión equivocada porque tu entrenador intentó convencerte de una opción siendo egoísta, por el bien del equipo. Sabes que siempre digo que el equipo está por encima de todas nosotras y que aquí estamos para dar lo mejor de cada una por el bien del equipo. Pero en este caso no. Lo más importante eres tú. Y estaremos contigo decidas lo que decidas. Me tendrás a tu lado siempre, porque te lo mereces y porque solo quiero lo mejor para ti. En eso sí soy egoísta, quiero que seas feliz por encima de todo.

Tómate tu tiempo, piensa bien qué quieres hacer, qué es lo mejor para ti. Debes estar totalmente convencida y no tener dudas. Una vez que tomes esa decisión, sabes que tendrás el apoyo incondicional de todas. Estaremos pendientes de ti porque no estás sola en esto. Sea lo que sea lo afrontaremos juntas. Con nosotras sabes que vas a contar. Y también que vas a superarlo una vez más. Además, esto no es como la otra vez. Entonces no nos conocíamos y no puedo hablar mucho de aquello, pero supongo que esa experiencia fue mucho más dura y costosa. Esto es como pasar por boxes. Cuando no te des ni cuenta ya estará todo bien nuevamente. Pero si decides continuar, cuenta también con que te cuidaremos todo lo posible para que no te resientas, eso también lo sabes. Solo queremos lo mejor para ti.

Sé que no es fácil y que lo mismo hay momentos que piensas una cosa y otros en los que piensas otra. Pero tú tranquila. Escucha a todo el mundo pero sin que te influya nadie porque la rodilla es tuya y es tu vida. Y sin más. Lo afrontamos y seguimos adelante. Todavía eres muy muy joven y en tu vida seguro que te verás en circunstancias parecidas en las que tengas que tomar una decisión importante, quizás hasta más importante que esta.

Mucho ánimo, mucha fuerza y, ya sabes, tómate tu tiempo hasta que lo tengas claro. A partir de ahí, todas contigo. Eso seguro.

Un beso muy grande, Erika.

Te quiero.