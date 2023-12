La prensa tendría que hacerse mirar el papel clientelar que algunos le presuponen. Hace unos años, a Florentino Pérez le dio por saltar al ruedo de la "mediosfera" para desmentir una información. Un acto súbito tratándose de un dirigente al que le gusta más la trastienda mediática que la exposición pública. Lo relevante no fue su berrinche. Fue una cavilación: "Muchos medios son madridistas, pero no todos". La prensa, en su totalidad, debía ser un apéndice "florentiniano". ¿Hubiera validado que todas las redacciones fueran blancas en la época de Ramón Calderón?

Por lo visto, Xavi tiene tan poca consideración del oficio como el presidente de Chamartín. Hace unos días, antes de verificar un problema en las áreas o un alma en los huesos contra el Almería, se quejó con amargura por la falta de felicitaciones y expresó su extrañeza con que la "prensa afín" no cerrara filas. Amnesia. Si alguien ha recibido un torrente infinito de elogios ha sido Xavi, un reloj con botas, la apoteosis del juego, un futbolista con frac. Desde luego, más que merecidísimos para quien ha sido una figura absolutamente referencial. No hacía falta ninguna "afinidad" culé para brindar y brindar por quien contribuyó en primerísima línea a la llegada a la Luna del Barça y España.

En su embrionaria etapa como técnico, a Xavi tampoco le han faltado reconocimientos por su labor del curso pasado, cuando levantó la Liga con un equipo algo ajado y una entidad en combustión. Hoy, el fútbol es así de pendular, el Barça va gripado. Bien sabe Xavi que la maldita pelota no siempre obedece. Por mucho que a él le hiciera más ojitos de corto que, de momento, como entrenador. El año 2010 queda muy lejos.

Es la hora del constructor Xavi, no de los plumillas, que, le guste o no, están para informar y analizar. Habría que hilar fino con eso de las "afinidades" mediáticas, que las hubo, las hay y las habrá. Por lo general son con los clubes, porque todos los actores están de paso.

A Xavi, al que no le falta pasión, le convendría no desviar el tiro a lo Mourinho, el "puto amo" a la hora de imaginar conspiraciones externas. Xavi, trovador de un estilo que hoy el Barça no tiene. Xavi, que nunca fue tan elemental como para quedarse en un mero lector de resultados. De serlo, rebobinemos la última Liga: de 1-0 en 1-0 hasta la traca final. Las últimas 18 victorias de este Barça han sido por un gol.

Esto no va de corporativismo, ni mucho menos. Los medios deberían inquietarse y programar un simposio extraordinario para reflexionar de forma autocrítica sobre la protesta de Florentino por la falta de una subordinación propagandística total y los "quejíos" de Xavi. Sin olvidar que a uno cabe felicitarle por su gran gestión y a otro por su maravillosa carrera.