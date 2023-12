El término «ánimo» suele usarse como sinónimo de valentía, esfuerzo, arrojo, coraje, vigor y energía, afectando de modo positivo a los seres humanos. Así, el estado de ánimo o actitud de cualquier persona, lejos de ser una situación emocional transitoria es un estado de permanecer o estar, cuya duración es larga y destaca sobre el resto del mundo psíquico. Por ello, no hace falta ser Einstein para poder constatar el profundo cambio de ánimo actual de los dos protagonistas de la guerra ruso-ucraniana como son sus respectivos presidentes Joe Biden y Volodimir Zelenski, ya que, mientras el ruso va ganando paulatinamente confianza, el ucraniano -por el contrario- no hace más que acumular reveses, especialmente, a lo largo de los últimos tiempos. Su homólogo de la Casa Blanca, ahora, ante la insistente presión de más financiación económica para poder sobrevivir la «maldad rusa» y el inminente invierno de temperaturas polares, ya le ha dejado «caer» que, primero, los fondos aprobados para su ayuda están a punto de agotarse, y, segundo, que desde el 6 de diciembre pasado, los republicanos tienen bloqueada la aprobación en el Senado de EEUU del proyecto presupuestario de 105.000 millones de dólares y que incluía partidas en su apoyo. Y es que como dice el antiquísimo y popular dicho « a buen entendedor, pocas palabras bastan» -que, por cierto, aparece recogido en multitud de importantes obras literarias- con lo que se indica que aquellas personas inteligentes no necesitan recibir demasiados datos para entender algo, por lo que diciéndoles solamente unas pocas palabras deducirán fácil y muy rápidamente el mensaje enviado.