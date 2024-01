La gran mayoría de los jóvenes (noventa por ciento en algunos territorios) no se independizan hasta cumplidos los treinta o más. O sea, cuando ya no son tan jóvenes. Esto suele presentarse como un drama: no pueden irse de casa, construir su familia, su proyecto vital, bla, bla. Pero se deja fuera de la estadística a los que no quieren irse. Que alguno habrá, digo yo. No irse ni por asomo. Ni teniendo un buen sueldo. Nada. Apalancados. Que qué hay hoy de comer, mamá, que llegaré sobre las tres y que el sábado no duermo en casa. Camastrones o vagos pero también gente práctica o con casas grandes o partidarios de no dejar solos a sus progenitores, tal vez ya mayores. O vaya usted a saber. Millones de casuísticas. Sin que falten los que no tienen ningún deseo de irse a parte alguna; lo que no desean es cuidar a un viejo. Estos tienen más difícil adquirir morada: ha de tener una habitación para él y otra muy grande para su egoísmo.

En esto pasa como con los autónomos. Que aumente su número suele ser presentado como síntoma de vigor económico de un territorio, como capacidad de emprendimiento. Carajos. Un gran porcentaje lo es porque no logra que una empresa lo contrate con un vínculo laboral en condiciones y preferiría una nómina.