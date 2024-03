Una imagen de la calle Lagunillas. / Álex Zea

Ilusiona saber que distintos proyectos municipales arrancan. Sin embargo, existen proyectos (Astoria aparte…), como el de las fallidas Tecnocasas (recuperado tras acuerdo Ayuntamiento-Junta de Andalucía sobre las parcelas, fórmula de desarrollo y el proyecto surgido unos 20 años atrás), que parecía arrancaría con una meteórica construcción de las imprescindibles viviendas de alquiler asequible para jóvenes trabajadores, pero nada. Un año desde la adquisición pública de las parcelas por Lagoom Living Reim SA. y su web dice que «para junio de 2024 confían en dar el pistoletazo de salida a la promoción de 84 viviendas en la calle Lagunillas y Victoria».

Ya comenzaron las obras de calle Lagunillas, que seguramente se realicen con presupuesto municipal, porque no estará concluida en fecha para justificar su cofinanciación con Fondos FEDER como estaba previsto, pero la burocracia arrolla también la agilidad de los proyectos propios, ni qué decir de los privados… allí hay numerosas ‘parcelas Blanca Nieves’ esperando el beso procedimental que las despierte. Seguramente, terminarán las obras de la calle y comenzarán las de las parcelas durmientes, retomando la sempiterna cantinela de reparar calles arregladas destrozadas por ulteriores obras latentes. Ya puestos, ojalá habiliten una delegación de Policía Local/Nacional en el edificio de usos múltiples que plantearon, porque no sólo de Bancosol vive el barrio…Una legislatura son cuatro años y la media de ejecución de proyectos unos diez, si no hay alternancia entre tanto. ¿Cuántas vidas hay que vivir para ver algún resultado? Yo misma inicié en 2016 una petición popular de biblioteca, apoyada por familia y amigas, casi 1.000 firmas, 2 colegios, 5 AMPAS, Colegio de Arquitectos, asociaciones… y, tras no pocos vaivenes, la prensa me reveló su transformación en proyecto municipal de biblioteca y centro ciudadano en calle La Era, que inicia su ejecución este 2024. Mi padre ya murió…