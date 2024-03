FÍSICA DE DIOS Y LOS TRES CIELOS

Una de las conclusiones que se sacan al leer el libro ‘La Física de Dios’ de Joseph Selbie es que el cosmos se extiende más allá del universo físico, dando lugar al llamado Energiverso, hecho probado por numerosas ECM y visiones de no pocos santos: Esto lleva a pensar a físicos como Einstein, Hubble y otros que hay un espacio que es pura energía, al que nuestra conciencia (=espíritu) se dirige tras la muerte. En efecto, como señala el autor de este libro, al morir pasamos de un espacio tridimensional al llamado Energiverso, en que sólo tendremos dos dimensiones y estaremos fuera de las coordenadas espacio-temporales en que ahora vivimos, lo que demuestra las propiedades de los cuerpos gloriosos (recuérdese, por ejemplo, cómo Jesús resucitado atraviesa las paredes, lo que se puede explicar por la Física Cuántica). Pero hay más. La Biblia habla de que existen tres cielos. Por ejemplo, Pablo, en su epístola a los Corintios (12: 2), el profeta Amós (9: 6), los Salmos (11: 4) y más citas que se podrían dar, como las visiones de algunos santos. El primer cielo es el atmosférico donde hay nubes, aves, etc. El segundo es el cielo estelar donde hay meteoritos, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, etc. y el tercero sería el reino celestial, lugar inaccesible desde la tierra por más potentes telescopios que usemos, ya que se sitúa en otra dimensión fuera del universo físico. Es el lugar donde moran Dios, la Virgen, los ángeles, santos y personas salvadas. Se sitúa más allá de la tierra y las estrellas, como se afirma en el libro de los Salmos (103: 19). No cabe duda de que esto es una gran esperanza para todos nosotros.

Miguel Hijano Guerrero. Málaga