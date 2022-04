La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha publicado recientemente dos nuevas alertas sanitarias que afectan a dos productos los cuales deben de ser devueltos de manera inmediata y retirados de los supermercados. Te mostramos cuáles son.

Los productos que han activado la alerta sanitaria

Y es que, la Aesan ha activado la alerta sanitaria por dos productos, el primero de ellos procedente de Alemania, cuyas autoridades sanitarias también han activado el aviso. Concretamente se trata de las habas cocidas Cooked Fava Beans, fabricadas por Chotura Garden y que han sido producidas en el Líbano.

El producto no solo se ha distribuido en España, también en otros países de la Unión Europea, aunque no se ha especificado cuáles. El problema ha surgido porque el producto contiene sulfitos, los cuales no vienen recogidos en el etiquetado del mismo.

Datos del lote

Fecha de consumo preferente: 30.04.24.

Código de barras: 5285001400225.

Segunda alerta

El segundo producto que ha activado la alerta de sanitaria por parte de la Aesan es la morcilla de arroz con piñones de la marca "Cárnicas Gállego". Su motivo es similar al de las habas cocinadas ya que, en este caso, contiene alérgeno de avellanas que no se incluye en el etiquetado. El aviso lo han dado las autoridades sanitarias de Aragón.

Número de lote y fecha de caducidad de los productos afectados

2121 (13/05/22), 2131 (05/05/22), 2135 (09/05/22), 2141 (06/05/22 y 10/05/22), 2142 (16/05/22), 2143 (11/05/22).