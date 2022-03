Los científicos que han analizado las muestras de un asteroide recogidas a 15 millones de kilómetros de nuestro planeta, indican que estos objetos celestes podrían haber contribuido al surgimiento de la vida en la Tierra.

Los científicos planetarios que trabajan con muestras de suelo del asteroide Ryugu, traído a la Tierra por la estación interplanetaria Hayabusa-2, han publicado nuevos datos.

Se han encontrado más de diez tipos de aminoácidos en el suelo del asteroide, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos de nitrógeno.

Este hallazgo respalda la idea de que los asteroides de tipo C podrían ser proveedores de compuestos prebióticos para la joven Tierra. El informe sobre los resultados del trabajo se presentó en la 53.ª Conferencia de Ciencias Lunar y Planetaria (LPSC), que se ha desarrollado entre el 7 y el 11 de marzo.

El asteroide (162173) Ryugu pertenece al tipo C. Estos cuerpos se caracterizan por un bajo albedo, se encuentran principalmente en el cinturón Principal, ubicado entre Marte y Júpiter, y se consideran cuerpos progenitores de meteoritos carbonosos.

Sustancias orgánicas

Estos meteoritos, a su vez, suelen contener diversas sustancias orgánicas, incluidos compuestos prebióticos como los aminoácidos. Por lo tanto, los asteroides de tipo C podrían contener las moléculas orgánicas prebióticas necesarias para el surgimiento de la vida en la joven Tierra en el pasado lejano.

Para estudiar exhaustivamente la sustancia de los asteroides de tipo C, es necesario analizarla en los laboratorios terrestres, para lo cual la estación interplanetaria japonesa Hayabusa-2 se fue al espacio en 2014. Recibió dos muestras de suelo (de la superficie y de la capa subterránea del asteroide) y las trajo a la Tierra en diciembre de 2020.

Un grupo de científicos planetarios y miembros del grupo de investigación Hayabusa-2, dirigido por Hiroshi Naraoka de la Universidad de Kyushu en Japón, publicaron los resultados de una búsqueda de compuestos orgánicos en muestras de suelo Ryugu enviadas a la Tierra. El objetivo de la investigación fue una muestra de 17,15 miligramos, recolectada de la superficie del asteroide, que fue estudiada por varios métodos de espectrometría de masas y espectroscopia de masas.

Composición singular

La muestra contenía 3,76 fracciones de masa de carbono, 1,14 fracciones de masa de hidrógeno y 0,16 fracciones de masa de nitrógeno, lo que significa que Ryugu es más rico en estos elementos en comparación con varios tipos de condritas carbonáceas.

Se observa asimismo un enriquecimiento en isótopos pesados ​​de hidrógeno y nitrógeno, similar a las condritas tipo CI. Se han encontrado más de diez tipos de aminoácidos, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos y varios compuestos nitrogenados.

Los científicos concluyen que la sustancia de Ryugu contiene una variedad sorprendentemente grande de compuestos orgánicos de origen abiogénico extraterrestre, y que ha estado expuesta al agua, pero no a altas temperaturas en el pasado.

Anteriormente, los científicos habían descubierto que las muestras de Ryugu eran inusualmente porosas y no encontraron diferencias entre el regolito y el suelo del asteroide Ryugu.

Lujo científico

Ryugu es un antiguo fragmento de un asteroide más grande que se formó en la nube de gas y polvo que generó nuestro sistema solar.

En su más remoto pasado, Ryugu formó parte de una familia de asteroides, a su vez fragmentos de antiguas colisiones entre asteroides. La gran cantidad de cantos rodados en su superficie apoya la tesis de que sufrió una alteración catastrófica del cuerpo principal.

Después de esta catastrófica ruptura, se cree que parte de la superficie fue remodelada nuevamente por la rotación de alta velocidad del asteroide, dándole la forma redonda que muestra en la actualidad.

Orbita a diferentes distancias alrededor del Sol cada 474 días, y en la actualidad se encuentra a unos 15 millones de kilómetros de la Tierra. Lejos de representar ningún peligro para nosotros, ofrece un interesante campo de investigación para la ciencia. Fue descubierto por los astrónomos en 1999.

Soluble organic compounds in asteroid 162173 Ryugu. Hiroshi Naraoka et al. 53rd Lunar and Planetary Science Conference (2022).