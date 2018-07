El Unicaja y Brian Roberts, a punto de cerrar su fichaje

Brian Roberts, base estadounidense de 32 años, que militó en el Olympiacos esta última temporada, ha dado el visto bueno a la oferta del Unicaja por una temporada y está dispuesto a convertirse en el base del equipo malagueño para el curso 2018/19. El club le presentó una propuesta el pasado miércoles, con un contrato que ronda los 800.000 euros brutos, y el le dio hasta ayer domingo como plazo para que respondiera.

El jugador de Toledo (Ohio, EEUU) ha dado luz verde a su llegada y el Unicaja ya sabe, según ha podido saber este periódico, que el Roberts está de acuerdo con los parámetros del acuerdo. Ahora es el Unicaja el que debe dar forma, con un contrato y toda la documentación pertinente, a su fichaje. La oferta verbal que se le pasó al jugador debe plasmarse en un papel. Y en este proceso de la operación se encuentra ahora la negociación.

Nadie en Los Guindos quiere lanzar las campanas al vuelo, porque no sería la primera vez que un jugador da el ok pero luego, a la hora de redactar el contrato, surgen obstáculos insalvables. De hecho, el Unicaja, tal y como ha informado hoy lunes este periódico, ha preguntado por el base americano Tyrese Rice, ex del FC Barcelona, como opción por si Roberts no contestaba de forma afirmativa.

El Unicaja confía en el veterano jugador de 1,88 metros para que conduzca el juego verde. Roberts es diestro, un lanzador excelso, que maneja porcentajes realmente en el tiro de tres. Roberts se formó en la Universidad de Dayton, donde promedió 15,7 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por partido. No fue drafteado en su año natural de 2008 y se vino a Europa, a jugar en el Hapoel Galil Elyon de Israel. Y después firmó tres años muy solventes en el Brose, promediando en la Liga de Alemania 11,4 puntos y 2,7 asistencias por partido.

Tras su brillante etapa en el Brose, llamó la atención de la NBA. De 2012 a 2016 militó New Orleans (2012 a 2014), Hornets (2014 a 2017) y Portland para acabar en Hornets en 2017, con un total de 324 partidos en la NBA. Sin ofertas el pasado curso, se marchó al Olympiacos, donde no ha terminado de estar cómodo. Acostumbrado a tener un rol dominante en Europa, jugar al lado de Vassilis Spanoulis le eclipsó, y no llegó a despuntar, ante la batería de jugadores exteriores del equipo heleno: Mantzaris, Strelnieks, Hollis Thompson...

Su excompañero en el Olympiacos, el ala-pívot Kyle Witler, le ha telefoneado para tratar de convencerle. El canadiense ha sido el primer fichaje del Unicaja para la temporada 2018/19.