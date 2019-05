El Unicaja acaba séptimo el Campeonato de España Cadete

El Unicaja cadete masculino cerró este viernes su participación en el Campeonato de España de Huelva con una victoria frente al Baskonia en la lucha por la séptima y la octava plaza de la cita nacional que arrancó el pasado domingo en las localidades onubenses de Aljaraque y Punta Umbría, además de en Huelva capital.



Los verdes cierran su periplo en este campeonato en el que han participado los 32 mejores equipos de España con cuatro victorias y dos derrotas. Los de Los Guindos firmaron sus triunfos frente al Movistar Estudiantes, Valencia Basket B, Rosalía de Castro (subcampeón de Galicia) y el propio Baskonia. Las derrotas se produjeron en el último partido de la primera fase frente al Joventut y en el cruce de cuartos de final frente al Real Madrid, gran favorito al título.



El partido ante los vascos del Baskonia tenía cierto morbo ya que ambos equipos se vieron las caras hace menos de un mes en las semifinales del Torneo MHL de Zaragoza con victoria sobre la bocina de los vitorianos. Había ganas de revancha deportiva y el Unicaja lo demostró desde el salto inicial.



El equipo de Javi Montañez mandaba por 9, 11-2, tras los tres primeros minutos. La defensa costasoleña no dejó pensar a los vascos, que al final del primer cuarto estaban 9 abajo, 25-16.



El Baskonia, con su presidente Josean Querejeta en la grada, no le perdió la cara al partido, se colocó a 3 (38-35) dentro de los dos últimos minutos del segundo cuarto, pero un nuevo estirón de los verdes llevó el partido a un cómodo 44-36 al descanso.



El Baskonia salió enrabietado del vestuario en el tercer cuarto y logró empatar el partido, 44-44. Pero el Unicaja, con mucho acierto desde el perímetro contestó con un parcial 15-7 que elevó la renta a 8 al final del tercer tiempo, 59-51. No tuvo más historia el partido en un último cuarto en el que el Unicaja controló la situación ante un rival jugando ya a la desesperada.



Buen partido de todo el equipo cajista para cerrar la temporada. Tres jugadores hicieron dobles figuras: Pierre Sene aportó 13 puntos y 11 rebotes, Pablo Tamba hizo 17 y 13; y Pablo León sumó 10 y 10. El máximo anotador fue el escolta Jano Fernández, con 19 puntos, a los que añadió 4 rebotes.





El @unicajaCB gana 74-65 al @Baskonia y acaba séptimo el Campeonato de España Cadete después de 4 victorias y 2 derrotas en los 6 partidos jugados. Gran trabajo de todos los chicos de @fjaviermontanez para cerrar una muy buena temporada. #FEBCadeteM2019 @FAB_Andaluza @FAB_Malaga pic.twitter.com/NWezZDUQAv — Emilio Fernández (@emilio6fdez) 24 de mayo de 2019

en la que se proclamaron campeones de Andalucía con muchísima autoridad y ahora acaban séptimos en el Nacional, después de cruzarse en cuartos de final con el intratable Real Madrid.