Fotis Katsikaris achacó la derrota a la diferencia de físico existente entre las plantillas del Unicaja y el AS Monaco. El griego fue muy claro en la rueda de prensa posterior al choque, al equipo verde le falta músculo para plantar cara a este tipo de equipos: "Es una de las partes fundamentales si quieres competir en Europa y ACB".

Diferencia de físico. "Una situación muy simple, la lectura es muy simple. Con este equipo no podemos por sus características y la manera de jugar. Ellos tenían paciencia en la segunda parte para castigarnos en situaciones con problemas, hemos dado mucho dos contra uno. No podíamos parar el poste bajo. Han hecho un trabajo muy bueno. Victoria merecida. Quiere felicitarles por la victoria y el primer puesto del grupo. Desearles suerte en los play off".

Análisis. "Una experiencia que ha tenido el equipo, al final ha acabado mal. Cuando tienes que hacer un análisis hay muchos factores que mirar. Mucha gente que habla que el físico es fundamental para competir en este nivel. Monaco ha construido un equipo con muchísimo físico en todas las posiciones. Es un modelo. En este equipo nos falta físico. No lo digo yo, cualquiera que pueda ver nuestro equipo. Si estaba Alberto, Carlos... no es la realidad. No podíamos, llegaba un momento que no podíamos ni en defensa ni en ataque. Por el equipo y por la capacidad de sus jugadores de castigarte. Tenemos estos meses ahora y luego hay tiempo para pensar. Es una de las partes fundamentales si quieres competir en Europa y ACB. El físico es uno de los elementos más importantes".

Público. "Se nota, es muy extraño. Había muy poco ruido. Lo echamos mucho de menos, por supuesto. Es difícil jugar en un pabellón vacío un partido de baloncesto. Hoy podíamos sentir a la gente que ha venido, lástima no haber ganado el partido. Esperamos el momento para que vuelvan".

Nuevo partido liguero el sábado. "Tenemos estos días para preparar el partido y a la gente. Necesitamos a los jugadores, vamos muy justos. Jaime ha jugado muchos minutos. Necesitamos recuperar a la gente para el sábado".