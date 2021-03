Un San Pablos Burgos peligroso llegará mañana al Martín Carpena para tomar el pulso del conjunto de Fotis Katsikaris. "Es un muy buen equipo, está haciendo una temporada muy buena. Están bien colocados en la clasificación. Siempre te ponen en dificultades por la manera en la que están jugando, tiene un muy bien equilibrio entre la defensa y el ataque", analizó el griego en la previa.

Para frenar al conjunto burgalés, Katsikaris sabe que los suyos tendrán que afinar puntería y concentración. "Tenemos que jugar un partido super sólido los 40 minutos para poder ganarles. Espero un partido difícil contra un equipo muy duro, juega muy buen baloncesto, tiene jugadores con capacidad anotadora, un equipo atlético. Mi obligación es preparar como si el San Pablo Burgos viniera con todos sus jugadores. La situación complicada para ellos, lo entiendo. Ya están demostrando que es un equipo con mucho carácter, un equipo con mayúsculas que cualquier situación que ha enfrentado la ha superado".

La prioridad para el entrenador heleno es "tener continuidad y regularidad". Tenemos momentos donde jugamos bien y otros que no controlamos. Frente al Obradoiro no salimos bien y para mí es fundamental salir bien con buena concentración y energía. Los problemas que tuvimos en el último partido no quiero verlos el sábado, tenemos que corregirlo, además algunos jugadores tienen que asumir su rol. Me gustaría tener más concentración para tener continuidad", concluyó.