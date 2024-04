Kameron Taylor: "Ahora podemos reescribir la historia"

Además de Jonathan Barreiro, Kameron Taylor fue el otro jugador encargado de hablar con los medios antes de dar comienzo al primer entrenamiento en la pista de Belgrado durante la jornada del miércoles de cara a la Final a Cuatro de la Basketball Champions League.

Es el único cajista que no estuvo presente en la Final Four de 2023 en la que el Unicaja perdió otra oportunidad de conquistar un título en casa. Sin embargo, es consciente de lo importante que es esta nueva cita para el resto de sus compañeros: "Estamos encantados de empezar, de estar aquí. No estuve en el equipo el año pasado, pero sé que estuvieron en esta situación, ahora podemos reescribir la historia un poco. Pero, fundamentalmente, estamos listos. Ellos disfrutaron la experiencia. Obviamente, perdieron, pero sobre todo el ambiente fue eléctrico, genial, y ahora queremos cambiar lo que ocurrió", explicó.

En aquel momento fue el Telekom Baskets Bonn y ahora llega otro duro reto como es el UCAM Murcia de Sito Alonso, un rival que no tiene nada que ver a la versión que se han enfrentado antes los malagueños: "UCAM Murcia es un gran equipo, con muchas armas en la posición de base y que lo han reconstruido desde la primera vez que jugamos contra ellos este año. No hemos jugado contra Todorovic ni Radebaugh, así que debemos prepararnos hacerlo. Debemos ir a por el partido con decisión, no podemos tomarlos a la ligera, por lo que debemos respetar al rival y darlo todo en la cancha".

Decisión del descarte

Aunque como norteamericano, cuenta con posibilidades de ser uno de los descartes para la convocatoria de 12 en cualquiera de los dos partidos: "Me siento un poco mal de que tenga que estar en esa posición porque todo el mundo merece estar. Afortunadamente, todos los jugadores lo saben y lo entienden. Se ha de tomar una decisión, pero si te quedas fuera un partido jugará el siguiente. Ibon lo está manejando y estoy convencido de que tomará una decisión inteligente", concluyó.