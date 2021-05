Cita clave por el play off. El Unicaja tiene esta noche, desde las 20:45 horas, una cita ineludible con la victoria en la Liga Endesa. Y es que cualquier cosa que no sea ganar hoy al Joventut en el Martín Carpena complicará de manera extrema el objetivo de los verdes de amarrar la octava plaza liguera, la última de las que dan derecho a jugar la fase por el título.

Estamos ante una finalísima, por mucho que cuando acabe el partido no se entregue un trofeo ni vuele el confeti ni suene el We are the champions. La situación del Unicaja de Katsikaris con tres derrotas en los últimos cuatro partidos es límite y hacerse fuerte en casa es ya una obligación para seguir buscando el objetivo.

Otra vez Fotis Katsikaris tendrá que multiplicar «panes y peces» sin Carlos Suárez sin Yannick Nzosa y casi seguro sin Gal Mekel, que hará un último intento en la sesión de tiro de por la mañana para ver si se viste o se vuelve a quedar fuera de la convocatoria.

El equipo está tocado anímicamente y físicamente, pero solo se puede salir del bache a base de victorias y hoy es un día perfecto para recargar el aspecto anímico con un triunfo que valdría para dormir otra vez dentro de la zona noble de la clasificación.

Habrá que mejorar mucho, desde luego, respecto a lo visto en los dos últimos partidos contra Tenerife y Zaragoza. Sobre todo en defensa es necesario una vuelta de tuerca tras recibir 101 puntos la semana pasada contra los maños. Crecer desde la defensa parece una obligación.

Ojo con este Joventut, asentado todo el curso entre los 8 mejores y que a pesar de su irregularidad es un rival de mucho caché y que ya ha ganado esta temporada dos veces a los de Los Guindos de las tres que se han visto las caras. En cuanto a sus datos estadísticos como equipo, el conjunto catalán que entrena Carles Duran destaca por ser el 4º mejor de la competición en tiros libres anotados (15,81 por partido, con el 3º mejor porcentaje -80,19%-) y el 5º en acierto en triples (39,65%).

Si nos detenemos en las estadísticas de jugadores, el pívot croata Ante Tomic es la principal referencia interior del cuadro catalán, con promedios de 12,8 puntos, 6,1 rebotes, 2,2 asistencias para 16,7 de valoración. En la línea exterior, el escolta Xabi López-Aróstegui (13,6 puntos, 5,2 rebotes, 15,8 de valoración) es otra de las grandes amenazas de los verdinegros, aunque bien es cierto que se ha perdido los últimos encuentros del conjunto verdinegro por lesión.

A esta dupla hay que añadir la aportación de Vladimir Brodziansky (10,1 puntos, 3,1 rebotes), Pau Ribas (10,2 puntos, 4,2 asistencias), Ferran Bassas (9,3 tantos, 4,2 asistencias) y Nenad Dimitrijevic (10,2 puntos, 3,3 asistencias) como otras de las bazas de los visitantes.

La cita es a las 20:45, otra vez con el Carpena vacío. Ganar, ganar y ganar. No le queda otra al Unicaja.