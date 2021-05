No estaba muy locuaz Fotis Katsikaris en la sala de prensa, después de la derrota cajista ante el MoraBanc Andorra, un traspié que deja al Unicaja con las opciones muy limitadas de clasificarse para el próximo play off por el título. El griego hizo su valoración del partido: "Hemos salido muy ansiosos en ataque en el primer cuarto. Hemos fallado tiros liberados, buenos tiros, equilibrados y ellos tenían mucha confianza y lo han metido todo: unos contra unos, los triples de Pérez... No tengo queja de la actitud ni del esfuerzo. Senglin nos ha metido canastones después de buenas defensas y eso pesa. Hemos seguido trabajando, recuperamos la confianza, encontramos buenos tiros y en los últimos minutos nos equivocamos con mala comunicación en los bloqueos directos, nos hicieron daño debajo del aro y se ha decidido ahí el partido. Ellos jugaron muy bien a pesar de nuestra defensa, que lo hicimos bien", aseguró el entrenador heleno.

Cuestionado sobre las posibilidades de que el Unicaja todavía encuentre opciones en las tres jornadas que restan para jugar el play off por el título, el entrenador verde no se quiso "mojar": "No sé si hay tiempo o no. Tenemos los partidos que tenemos y hay que darlo todo cada uno, máximo esfuerzo. Vamos a seguir y es el momento de reaccionar. Pido un esfuerzo más de todos. Vamos a luchar y a ver qué pasa", finalizó.