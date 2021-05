Fotis Katsikaris lo dijo en rueda de prensa el domingo solo unos minutos después de consumarse la eliminación del Unicaja en la Liga Endesa: «Yo tengo muchas ganas e ilusión de seguir con el equipo. Por eso acepté las condiciones de venir en una situación complicada. Intenté cambiar unas cosas para ver las virtudes o carencias bastantes que tiene el equipo. Tengo mucha fuerza para trabajar y poner a este equipo donde se merece».

Sus palabras eran la prueba de la buena sintonía que hay en Los Guindos con él las últimas semanas, en las que las conversaciones entre el técnico y el club han progresado adecuadamente. Y es que a falta de la firma y de la confirmación por ambas partes, Unicaja y Katsikaris han llegado ya a un acuerdo para que el entrenador heleno siga al frente del banquillo verde las dos próximas temporadas, hasta el verano de 2023. El acuerdo incluye, eso sí, una cláusula de salida para el próximo verano de 2022 por parte del club, que lleva implícita una indemnización económica al técnico griego en caso de ejecutarse ese corte de contrato. De esta manera, la rebaja de su salario para la temporada 2021/2022 se ve compensada por ganar año más de contrato en Málaga y porque se asegura un pellizco económico en caso de que el club ejecute esa cláusula de corte dentro de 12 meses.

Katsikaris cayó de pie en el Unicaja desde su llegada en enero. Es verdad que los resultados no han sido los esperados y que el gran objetivo de entrar en el play off por el título no se ha conseguido, pero lo cierto es que tanto en el club como los jugadores y resto del staff han alabado el trabajo y las maneras del preparador heleno.

Es evidente que dentro del fracaso colectivo de la temporada, Katsikaris es el que menos culpa tiene de lo que ha pasado. Llegó tres semanas antes de jugarse la Copa, con la clasificación para el Top 16 casi imposible (0-2) y a un equipo con una plantilla muy descompasada, en la que solo pudo incorporar el fichaje de Malcolm Thomas.

Si no hay ningún contratiempo en las próximas horas, Katsikaris se asegurará su futuro en un banquillo verde que durante muchos meses de esta misma temporada tuvo como máximo favorito para el curso que viene a Joan Peñarroya e incluso para el que también se barajó semanas atrás el nombre de Ibon Navarro.

El caso de Peñarroya es vox populi que fue valorado por el club, sobre todo en la primera parte de la presente temporada. Todavía con Luis Casimiro sentado en el banquillo verde, el club empezó a buscarle una alternativa al manchego, teniendo claro que Casimiro no renovaría su contrato para la 2021/2022. En ese momento empezaron los contactos con el entorno de Peñarroya para calibrar las opciones de que el catalán llegara a Málaga este próximo verano, tras acabar su etapa en el San Pablo Burgos. Después, en plena crisis de resultados y con Casimiro ya sentenciado, se especuló con la opción de incorporarlo en enero como sustituto del manchego, una operación muy costosa económicamente y también de imagen, porque habría dejado al Burgos sin entrenador en plena temporada.

El caso es que Peñarroya fue el favorito para el banquillo cajista justo hasta que Katsikaris se incorporó al club verde y empezó a ganar adeptos y simpatías dentro del club. Se planteó en su momento que si metía al equipo en el play off por el título su continuidad estaría garantizada. Pero que si no era así, como finalmente ha ocurrido, se valoraría cualquier opción. En esta última fase de la temporada fue el nombre de Ibon Navarro, actual entrenador del MoraBanc Andorra, el que ha estado en la agenda cajista. Una opción, por cierto, recurrente casi cada verano. Es cierto que el Unicaja ha tanteado su situación contractual en el equipo del Principado pero este verano tampoco será el que Navarro llegue a Málaga.

Parece cuestión de horas que el club haga el anuncio oficial. Una vez finalizada la temporada para los verdes, lo cierto es que la elección del entrenador debe ser una de las bases a partir de las cuales construir el proyecto de la próxima temporada. Y en esa carrera por el banquillo verde, el número 1 es Fotis Katsikaris, cuyo anuncio de renovación por parte del Unicaja está calentito.