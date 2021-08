Hoy fue el turno para la presentación de Juanma Rodríguez como nuevo director deportivo del Unicaja. El dirigente malagueño vuelve a su casa, al puesto que ya ocupó durante muchos años en el pasado y lo hace "para trabajar con humildad, a tope". En su puesta de largo en la sala de prensa del Martín Carpena estuvo acompañado de Antonio Jesús López Nieto, presidente del club: "Darle la bienvenida a nuestro flamante director deportivo. Fue elegido por unanimidad de todos los consejeros. Tenemos plena confianza en su capacidad y experiencia. Va a pivotar todo el proyecto deportivo, de toda la estructura que compone nuestro identitario club, tanto el femenino, como los equipos de cantera. Será el hombre de nuestra máxima confianza. Estamos para facilitarle los canales. Las decisiones deportivas, para lo bueno y lo malo, él será el responsable".

Regreso al club. "Cuando contactaron conmigo yo estaba cerca de renovar con el Betis. Yo lo transmití a mi club allí, entendieron la situación. Terminé mi contrato el 30 de junio, todos conocéis el proceso. El tiempo que tuvimos que esperar. Finalmente fui nombrado la semana pasada. Muchos me conocéis, vengo con ilusión, motivación y responsabilidad. Soy de Málaga, estuve muchos años. Han sido innumerables los mensajes de apoyo y cariño. Agradecido al Unicaja por confiar en mí e intentar que lideremos este proyecto. Sé que vengo a un reto importante, mayúsculo. Fui a Sevilla con un equipo en LEB Oro y después de tres años me ofrecieron la renovación, estaban contento. Ese es el objetivo, que la gente esté contenta y podamos ampliar la vinculación".

Pilas cargadas. "He tenido más de un mes de vacaciones, es algo que no había vivido en la dirección deportiva de un club. Imaginaos con la energía que vengo. Vengo a trabajar con humildad, a tope. Sé cómo trabaja el presidente. Es una garantía, nos vamos a esforzar al máximo, con humildad y ambición de transmitir energía positiva. Es mi segunda semana aquí. Me estoy adaptando, agradezco a toda la gente de la oficina el cariño con el que me han recibido. He podido hablar con los jugadores, con el cuerpo técnico, hay varios integrantes nuevos. También me han recibido con respeto y cariño. Es motivo de satisfacción y responsabilidad. Voy a intentar devolver a este club donde merece estar. La Liga ACB es muy exigente. Hay proyectos de años que han sido gestionados excelentemente. Ese es el reto. Garantizo ponernos el mono de trabajo, picar piedra poco a poco, con tenacidad y constancia, con mucha humildad. No es una coyuntura fácil. Tenemos que estar todos unidos".

Objetivos. "Todos queremos que el Unicaja sea un club reconocible. Esta afición si ve un equipo que trabaja sin descanso, que no se rinde nunca, que lucha, con carácter, con mentalidad.... Lo he visto muchas veces en el Carpena, nos han ganado y el equipo se ha llevado una ovación impresionante. Tener carácter, luchar, conseguir los mejores éxitos. Estamos todos más contentos sin ganamos, si los mensajes se van cumpliendo, estaremos más cerca de ganar, de poder competir. Esa va a ser la línea maestra de lo que quiero transmitir y trabajar. No será fácil, pero ahí estaremos al pie del cañón. Habrá momentos malos, seguro, ahí hay que estar unidos. Pido vuestra ayuda, a la afición, tiene ganas de que hablemos de baloncesto y ver a su equipo. Van a ser las líneas a trabajar, yo soy uno más. Cada uno debe dar lo máximo. Me pongo a vuestra disposición".

¿En qué ha cambiado Juanma Rodríguez? "He aprendido muchísimo. En Cleveland, en la Diputación. Trabajaban sin descanso, vivir una noche en directo en el draft, con altas elecciones, es una experiencia inolvidable. En el Betis han sido tres años maravillosos. He aprendido otra perspectiva del deporte profesional. Una dimensión brutal, una experiencia inolvidable. Me han hecho ser mejor director deportivo y mejor persona".

Plantilla cerrada. "Siempre vamos a estar en el mercado, nunca sabes lo que te va a deparar. A día de hoy no trabajamos en incorporar a nadie, siempre me ajustaré a los parámetros económicos. El presupuesto está agotado, se han realizado tres incorporaciones, en dos ha habido que pagar traspaso. Se trata de optimizar todo lo que tengamos en la plantilla. Ese va a ser mi trabajo. La plantilla nuestra está cerrada. Hay jugadores que no se incorporarán todavía, vamos a traer jóvenes para que vengan a entrenar. Es buen momento para que Fotis los conozca. La Ventanas FIBA es otro buen momento. Es lo que puedo decir ahora mismo".

Sitio del Unicaja en ACB. "Soy ambicioso. No tengo una bola mágica. Sabemos que es muy difícil. Ha habido otros proyectos con continuidad, entrenadores... muy bien gestionados. Nuestro rendimiento nos pondrá en nuestro sitio. Vamos a trabajar lo máximo para ello. Todo el mundo sabe dónde tiene que estar un club como el Unicaja. Como nos den una oportunidad vamos a estar ahí para dar ese bocado. Sabemos que es complicado. Las temporadas son difíciles. Tenemos que dar todo cada día, que seamos un equipo difícil de batir".

Errores del pasado. "Cuando uno no está dentro tiene unos criterios para opinar. Hay que estar ahí para tomar las decisiones. Miro hacia adelante. Espero tener el mismo éxito que en los años que estuve aquí. Han sido años difíciles, la pandemia, muchas circunstancias. Miro hacia adelante. Tenemos que ir con humildad, esfuerzo y ambición".

Competición europea. "Es ilusionante. Era mi siguiente paso en el Betis. Con esto se disfruta al máximo. La BCL es exigente. Quitando tres o cuatro equipos de Eurocup, es un nivel muy parejo. Será exigente e ilusionante".

Micheal Eric. "Es un fichaje mío. Los dos coincidimos que es la mejor opción. Primero por experiencia, para contrarrestar la juventud de Yannick y Rubén. Tiene pasaporte cotonú, nos guarda una bala de americano. Iniciamos las negociaciones y aquí está. Es un fichaje que yo he avalado. Las otras dos incorporaciones me parecen dos buenos jugadores. La de Barreiro tiene un buen sentido estratégico. La de Marco me gusta el carácter competitivo del jugador. Sé que es de ese estilo, de carácter y personalidad. También de talento".

Plantilla. "Esta plantilla tiene muchas virtudes, también debilidades. Hay buenos mimbres, tenemos que potenciar virtudes. Eso pasa por el trabajo de cada uno. El rebote es una cuestión de querer. Hay que trabajar al máximo para dar un paso adelante".

Exigencia. "Ningún jugador va a venir a vacaciones pagadas. El que vea que no lo cumple... No lo voy a permitir. No vamos a tener problemas en acceder a muchos jugadores. Muchos se van a querer unir al proyecto, por muchas razones que conocéis mejor que yo".

Lesiones. "Los jugadores tienen unas ganas tremendas de ponerse a entrenar. Alberto tiene unas pequeñas molestias, quiero que esté cuando esté perfecto. Lo conocéis mejor que yo. No queremos correr ningún riesgo. Carlos viene de una lesión complicada, hay que transmitirle confianza y cariño. Cuando un jugador no juega lo pasa fatal. Lo tenemos que recuperar, nos puede dar muchísimo. Lo conozco, es del estilo de jugadores que me van a mí. Yannick es joven, hay que frenarlo. De los mejores de la temporada pasada. Queremos que esté sano. Ahí estaremos en conexión permanente".

Pablo Sánchez. "Lo conozco especialmente, va a empezar con nosotros, lo necesitamos. Dispuesto a ganarse un sitio, esa tiene que ser su actitud. Ya veremos luego, buscando lo mejor para el club y para él".

Categorías inferiores. "Aquí tuvimos un equipo en Leb Oro. Muchos llegaron a jugar en ACB. Em el Unicaja competíamos entre los cuatro primeros. Era difícil que algún chico llegara a competir a nivel Euroliga. Creo en esa manera de tener un escalón más para los jóvenes. Cuando tienen 17-18 años no están listos todavía, hay un vacío en el baloncesto. Es algo que debatiremos en el club. Encontraremos respuesta siempre y cuando nos ajustemos a los parámetros económicos".

Conexión con López Nieto. "En la anterior etapa trabajé con grandes entrenadores. En estos años separados hemos tenido cierto contacto. No quiero defraudar, sé que me van a apoyar. Esto funciona si todos estamos unidos. Si lo conseguimos, estaremos sembrando para muchos éxitos. Yo solo no lo puedo hacer, cada uno tendrá su parcela. Vamos a intentar entre todos crear ese ambiente para recoger éxitos".