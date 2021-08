El Unicaja tuvo un buen debut en la pretemporada. Ganó 90-97 al Coosur Real Betis y revalidó su título de campeón de Andalucía, tras 40 minutos en los que el equipo mostró una imagen más que buena para tratarse solo del primer amistoso de la pretemporada y para presentarse en San Fernando con tres bajas de peso: Alberto Díaz, Carlos Suárez y Yannick Nzosa.

En el primer partido de este curso 21/22 todas las miradas estaban puestas en los tres fichajes que el club de Los Guindos ha incorporado a su plantilla en este mercado estival. Norris Cole, Jonahan Barreiro y Micheal Eric se estrenaron en el derbi andaluz con diferente suerte.

Norris Cole fue el que menos aportó al equipo. El jugador norteamericano, llegado a Málaga a mitad de semana, se mostró desconectado con sus compañeros y ansioso por intentar agradar. No le entraron los tiros y eso le hizo cometer errores por su obsesión por anotar. Es un jugador con una clase estratosférica, pero las dudas que hay respecto a su aportación es saber si será el base director que necesita el equipo. Esta vez no lo fue y prefirió tirar que pasar. No obstante, no se le debe juzgar porque está recién aterrizado y deberá asumir su rol en el juego del equipo. Acabó con -7 de valoración tras 0 de 3 en el tiros de 2, 0 de 3 en triples y 3 faltas personales cometidas. Aportó, en positivo, 1 asistencia y 2 recuperaciones.

Jonathan Barreiro jugó de "4" por la ausencia de Carlos Suárez. El gallego fue de menos a más, estuvo bien atrás y asumió protagonismo en ataque cuando tuvo la oportunidad (es difícil en ataque que haya balones para todos). En 20:36 de juego, Barreiro sumó 13 puntos, con 3 de 4 en tiros de 2 y un triple de un intento, además de 4 tiros libres anotados de 6 intentados. Añadió a su tarjeta 2 rebotes, 2 asistencias, 2 faltas cometidas y 4 recibidas. Su valoración en su primer día como jugador verde, 16.

Micheal Eric fue la gran sensación del primer partido de la pretemporada. Sobre todo en su puesta en escena, firmando un primer cuarto portentoso en defensa y en ataque. El pívot nigeriano aportó todo eso que la temporada pasada le faltaba al Unicaja: defensa, intimidación, poderío físico, anotación... Fue el único titular de los tres nuevos y el que levantó más expectación entre los aficionados a juzgar por lo que se leyó en las redes sociales durante y después del partido. En 21:26 de juego: 16 puntos, 11 rebotes y 24 de valoración. Está claro que necesita que le lleguen balones para generar peligro, pero si la consigna es buscarle en la pintura, hará mucho daño. Su puesta de largo cajista, desde luego, fue inmejorable.

También debutó Edgar Vicedo y lo hizo muy bien. La situación del alero exestudiantil es que se entrena con el Unicaja a la espera de que le salga un equipo, tras rescindir con los colegiales, ahora en la LEB Oro. Jugó de "3", dándole descansos a Bouteille. En solo 12 minutos aportó 5 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, para 6 de valoración. Está claro que es un jugador que hace muchas cosas bien, pero el Unicaja no cuenta con él porque tiene ya 13 jugadores en su plantilla. Cuando los lesionados regresen a partir de esta misma semana, Vicedo dejará de contar... salvo que los rectores verdes cambien de opinión, algo muy poco probable.