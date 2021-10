Fotis Katsikaris valoró el triunfo cajista ante el Lavrio pero fue crítico con las facetas a mejorar por sus jugadores. Una de las cosas en las que incidió fue en las pérdidas: "Han metido 14 puntos tras pérdida, lo tenemos que arreglar". Además, el técnico griego explicó que su equipo todavía tiene mucho margen de mejora, tanto en defensa como en ataque. "Tenemos la capacidad de mejorar, hay que insistir en hacerlo", dijo el entrenador verde.

Valoración del partido. "Una victoria siempre es importante. Jugábamos en casa contra un equipo desconocido para nuestros jugadores. Es un equipo vertical y con talento. Hemos empezado bien, con energía y actividad. Ellos han aprovechado nuestra relajación, lo han aprovechado en situaciones de 1 contra 1. Teníamos problemas. Bastantes pérdidas otra vez. Han metido 14 puntos tras pérdida. Lo tenemos que arreglar ya. Estamos cuidando bien la defensa en transición. Regalamos unos balones innecesarios. Nos hacen daño. Nos tenemos que mentalizar de manera diferente. Hay momentos que tenemos que compartir más el balón, tener equilibrio de juego interior y exterior. Es uno de los objetivos que tenemos ahora para mejorar".

Reparto de minutos. "Hay muchas cosas. Tenemos que recuperar a Darío. Es la idea. Cualquiera puede ser titular. Hoy podíamos gestionar mejor los minutos y lo hemos hecho".

Nzosa. "Yannick ha estado mejor en la segunda parte. Sigue con dudas. Tiene que coger más confianza. Quería seguir con la rotación de dos grandes, con Eric y Yannick. Tenía hoy una rotación de 10 jugadores".

Margen de mejora. "Todavía estamos en octubre. Hay margen de mejora en defensa y ataque. En estos partidos podemos hacer una valoración, estamos jugando bien. Tenemos que mejorar como equipo. Tenemos la capacidad de mejorar. Hay que insistir en hacerlo. El equipo tiene una cosa muy buena, la base. Compite todos los partidos. Queremos más minutos de solidez en defensa. Estamos haciendo bien el trabajo en el rebote. Hay momento en los que tenemos que tomar mejores decisiones. El bote no nos beneficia. Con la calidad de nuestros exteriores con el bote pueden crear, pero estamos en esa línea a mejorar como equipo. Hemos sufrido lesiones. Hoy estaban todos. Tenemos que demostrar consistencia en cada partido".

Exceso de botes en el ataque. "A bastantes entrenadores le gustaría tener a muchos de mis jugadores, capaces de meter con el bote. Mi trabajo es encontrar el equilibrio. Hay que ser verticales y pasar el balón. Encontrar el tiro perfecto. No puedo quitarle la calidad a mis jugadores. No puedo decirle a Jaime que no bote y pase el balón. En otros partidos hemos fallado mucho tiro abierto. ¿Cuál es la crítica? Si al final no sacas ventaja... Yo lo veo. Me adapto a los jugadores que tengo, nuestra calidad es esa. Tenemos que mejorar en algunos momentos el abuso del bote. Mi filosofía es compartir el balón, encontrar el tiro perfecto".