Un rebote en ataque de Eric a 16 segundos del final, una falta provocada por Alberto a Evans, con 3.9 por jugarse, y un triple de Carlos Suárez sobre la mismísima bocina fueron el epílogo a un derbi en Sevilla duro, farragoso y de mucho barro en el que el Unicaja logró su objetivo (73-79).

Sufriendo, sin jugar bien, regalando demasiados balones y sin excesivo brillo. Pero da igual. El "día D" y a la hora "H", el equipo cajista asaltó el Polideportivo de San Pablo para sumar una victoria que le coloca con un balance de perfecto equilibrio en la clasificación (6-6) y que le acerca un poquito más a ese objetivo de llegar a tiempo de subirse al tren rumbo a la cita copera de Granada 2022.

Era un partido sin red y el equipo supo sufrir en la primera parte para a partir del descanso dominar el marcador ante un Coosur Real Betis voluntarioso que quiso, pero no pudo.

Después de dos semanas de parón, el equipo supo "agachar el culo" en Sevilla. Esta vez no fue una victoria de autor, no hubo solo un héroe, fue un triunfo del grupo. Cole estuvo muy bien, Abromaitis tuvo buenos minutos, Guerrero y Francis fueron dos ayudas importantes desde el banquillo, Carlos Suárez aportó veteranía y saber estar los minutos que estuvo en pista, Eric estuvo más activo que otros días...

La tercera victoria seguida (independientemente de la forma de lograrla) es otra gran noticia. El equipo no está sólido, sigue con lagunas y con un evidente margen de mejora, pero ahora gana. Y eso tiene una lectura muy positiva. Es verdad que ni Burgos ni Fuenlabrada ni Coosur Real Betis han sido tres rivales de caché, pero tampoco se puede minusvalorar la reacción de un Unicaja que con el 3-6 en la tabla estaba al borde del abismo hace un mes y que ahora, con 6-6, huele la zona de play off.

El guión previo del partido hablaba de una presunta salida en tromba del Coosur Real Betis y de la necesidad por parte de los jugadores del Unicaja de un ejercicio de paciencia para esperar el momento de imponer su evidente mayor talento y también su mayor fondo de armario. Más o menos eso es lo que pasó en San Pablo. El primer cuarto fue de tanteo. Es verdad que el Coosur salió más intenso en defensa y más metido en el partido. Eso les valió a los béticos para mandar casi siempre en el marcador, aunque con cierto equilibrio de fuerzas entre unos y otros. Los 9 puntos de Norris Cole en ese primer cuarto sirvieron para llegar al minuto 10 solo 2 por detrás del rival, 20-18, a pesar de las pérdidas de balón y de los 5 rebotes concedidos en la propia canasta al Betis.

Los problemas de "guardar" el balón siguieron en el inicio del segundo cuarto para un Unicaja que acumulaba ya 9 pérdidas en los primeros 13 minutos. Katsikaris apostó por sus dos bases en pista. También por Carlos Suárez, tras muchas semanas inactivo. El equipo ganó con esta rotación en orden en ataque y en actividad en defensa. La mejoría sirvió para llegar al descanso con 38-38 en el marcador.

Un triple de Abromaitis puso el +5, 40-45, recién iniciada la segunda parte. El Unicaja dio un paso adelante en defensa, supo leer el partido, acertó desde el perímetro y marcó una máxima de 8, 45-53, con algo más de 4 minutos para el final del tercer cuarto. El partido tuvo demasiados parones, pero el Unicaja aprovechó su mayor rotación y su talento individual para entrar en los últimos 10 minutos con 8 de ventaja, 53-61 y el partido muy encarrilado.

Evans tomó todo el protagonismo ofensivo en su equipo. Pero en la "guerra" de 1 contra 5 el Unicaja tenía todas las de ganar. Un triplazo de Norris Cole puso el +11, 57-68. Pero todavía tocó sufrir en ese esprint final en el que erl rival supo aguantar y no rendirse. El +6 final del 73-79 sirve además para mejorar un poco el average... por lo que pueda venir.

En fin, que no sé si al Unicaja le va a dar tiempo o no de sumar las victorias que necesita y de mejorar su average lo suficiente como para poder estar en febrero en la Copa del Rey de Granada. Las matemáticas y el corazón me dicen que sí, pero hay que reconocer que las próximas semanas esto va a ser un sinvivir de emociones y de números en cada partido de los verdes y también en el resto de pistas de la Liga. Si usted es un aficionado cajista de Ciencias, está de enhorabuena. Se va a hinchar a hacer prácticas: combinaciones de elementos de orden 8, tantos por ciento, sumas, restas, probabilidades.... Pero si usted es un aficionado cajista de Letras (como yo), directamente cómprese una calculadora y un paquete de pilas. De momento, toca seguir soñando. El WiZink Center del Real Madrid, próxima estación.