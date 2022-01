Segundo partido del año, segundo encuentro de la semana en el Martín Carpena y mismo objetivo: ganar para seguir vivo en la lucha por hacerse con uno de los billetes para la Copa del Rey. El Unicaja recibe este domingo en el Palacio al Valencia Basket (12.30 horas/Movistar Deportes) cinco días después de haber arrasado por 40 puntos al Zaragoza y ganar enteros para estar en la cita de febrero en Granada. Pero para ello es condición indispensable sumar en los dos partidos que le restan de la primera vuelta, ante el conjunto taronja y el próximo miércoles en la pista del Bilbao.

Paso a paso. Si el conjunto malagueño quiere seguir soñando con estar en la Copa no tiene otra que derrotar a los valencianos. Y si puede ser, por la máxima diferencia de puntos posible por si la octava plaza se decidiera finalmente por el average general. Los de Fotis Katsikaris son décimos con siete partidos ganados y ocho perdidos. Justo por detrás de un vagón de cinco equipos que suman ocho triunfos. Los de Los Guindos están obligados a doblegar al Valencia y luego al Bilbao Basket para alcanzar las nueve victorias y esperar que no haya ocho clubes que alcancen las 10 en este tramo final de primera vuelta de la Fase Regular.

El primero de los dos exámenes no puede ser más complejo, ante un equipo con todo el potencial del Valencia Basket. Además, los de Joan Peñarroya también están necesitados de sumar para asegurarse estar en la cita copera. El cuadro naranja es uno de esos equipos que se encuentra, con ocho victorias, justo por delante del Unicaja. Tienen un balance de 8-6, por lo que si los cajistas consiguen derrotarles le igualarían a triunfos, aunque los valencianos tendrían un partido más por disputar.

El Unicaja había sido uno de los equipos que mejor había escapado de esta ola del coronavirus, pero este sábado ya confirmó un primer positivo en su plantilla. El resto de integrantes del plantel tuvo que someterse a una prueba adicional y todos dieron negativos, así que el encuentro no corre peligro, salvo contratiempos de última hora. El nombre del jugador con el que no podrá contar Katsikaris no ha trascendido, lo que sí comunicó el club es que se encuentra asintomático y aislado en su domicilio.

El Valencia Basket, por su parte, tendrá la baja segura del alero Víctor Claver por la lesión que arrastra en el pie y la de Nenad Dimitrijevic por COVID-19. Por contra, recupera al base islandés Martín Hermannsson, que también dio positivo por coronavirus el pasado 28 de diciembre, lo que permitirá descargar al también director de juego Sam Van Rossom. Para el equipo naranja será el primer encuentro de Liga Endesa en lo que va de 2022, aunque ya jugaron el 6 de enero, Día de Reyes, en Eurocup ante el Bursaspor, al que derrotaron con comodidad por 86-68.

El encuentro corresponde a la 17ª jornada de la ACB, última de la primera vuelta de la Fase Regular. En condiciones normales, este fin de semana deberían quedar definidos los ochos equipos que participarán en febrero en la Copa, pero el coronavirus lo ha retrasado todo. Los clubes acordaron ampliar hasta el 30 de enero la fecha para cerrar la disputa por la Copa, pero si el Unicaja quiere seguir pendiente de esta batalla no le queda más remedio que superar al Valencia Basket en uno de los duelos con más solera de la Liga Endesa.

COVID-19 El Unicaja comunica un positivo en un jugador de la plantilla

«En las pruebas PCR realizadas ayer previas al encuentro de la jornada 17 de la Liga Endesa frente al Valencia Basket, se detectó un caso positivo por COVID-19 entre los miembros del equipo. Toda la plantilla se ha realizado una nueva prueba de respaldo, sin que haya aparecido ningún positivo adicional, por lo que el partido se podrá disputar en su horario previsto, domingo 9 a las 12.30 horas», reza el comunicado emitido por el Unicaja.