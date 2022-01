Fotis Katsikaris se mostró especialmente enfadado en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo contra el Cluj. "No podemos seguir así. Si no nos ponemos a sudar no tendremos ninguna suerte. Ya han pasado muchos partidos. Parece el 'Día de la marmota'", dijo el heleno.

El técnico griego fue muy crítico también con sus jugadores. "No tenemos el físico de otros, por eso tenemos que jugar al límite. Si no, no tenemos nada que hacer. Va a ser un desastre. Una cosa es el tema táctico y técnico y otra cosa es la mentalidad. Tenemos talento, pero los equipos físicos nos superan", aseguró Katsikaris.

El técnico no se quita su cuota de responsabilidad en lo que está pasando, pero también apela a sus jugadores para que mejoren: "Soy el máximo responsable y cada uno de los jugadores tiene que saber en la situación que estamos. No lo merece el club, ni el aficionado. Necesito cinco jugadores que lo den todo. Es nuestra realidad. Es el momento que cada uno coja su responsabilidad. Es un equipo y una ciudad que no se merece esta imagen. Tenemos todos que dar todo. No guardar nada".

Katsikaris no quiere perder la confianza en el grupo: "Son todos muy buena gente, pero tenemos que cambiar cosas. Estoy muy dolido, es fácil echar la culpa a los jugadores. Lo que hay que hacer es cambiar totalmente la mentalidad, la agresividad... No podemos seguir con esta línea. Tenemos que salir y morder. Luego ya veremos el tema táctico. Hay que cambiarlo drásticamente, desde mañana. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos que reaccionar".