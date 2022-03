Unicaja 91-75 Bilbao: ¡Que pase el siguiente!

No sé si el Unicaja jugará el próximo mes de mayo el play off por el título de la Liga Endesa. Sinceramente, yo creo que no, pero ojalá me equivoque. Lo que sí sé seguro es que el equipo verde ha superado con nota la situación límite que tenía en la clasificación hace solo un par de semanas y que va a estar de ahora en adelante mucho más cerca de los 8 primeros que del pelotón trasero que lucha por escapar del "infierno" de bajar a la LEB Oro.

El Bilbao Basket fue este miércoles en el Martín Carpena la última víctima de la resurrección de un Unicaja que ha ganado en 11 días los mismos partidos que en los tres meses y medio anteriores. Sí, lo han leído bien. No es ninguna errata. Del 5 de diciembre al 19 de marzo, este desastre de Unicaja que hemos sufrido este curso solo fue capaz de ganar en la pista del Coosur Real Betis, al Zaragoza en el Carpena y en la cancha del Fuenlabrada. Ahora suma tres de tres seguidas, ante Obradoiro, Coosur Real Betis y Bilbao Basket, en poco más de una semana. Algo está cambiando, ¿no? El equipo supo sufrir esta vez en el arranque para ir mejorando sus prestaciones con el paso de los minutos y mostrar su mejor baloncesto en el tramo final. Lo pasó mal los dos primeros cuartos, es verdad pero luego fue una máquina que arrasó a su rival. Y lo hizo sin una estrella en especial. Cada uno tuvo su ratito. Brizuela, Alberto, Mooney, Suárez, Francis, Kravic... Hubo momento de gloria para casi todos (esta vez el que no brilló fue Oliver). No era un partido nada fácil. Es verdad que el Bilbao Basket llegaba al Carpena en una mala racha de resultados, pero los de Alex Mumbrú son un equipo de esos de los que habitualmente se le atragantan al Unicaja. Los rivales con músculo bajo los aros y con un juego interior potente suelen ser un suplicio. Esta vez fue una pesadilla Ángel Delgado, pero el equipo le planteó muchas trampas al dominicano a lo largo de los 40 minutos y acabó desquiciándolo. Hay que reconocer que este Unicaja da señales que invitan al optimismo. Porque no es solo que gane, es también la manera de hacerlo y la imagen que ofrece. Los cambios de jugadores y de entrenador han cuajado. La plantilla está más equilibrada ahora y aunque falta Jaime Fernández, lo cierto es que Ibon Navarro ha encontrado un núcleo fuerte con el que siempre compite. Quitando el día de Las Palmas, el Unicaja vuelve a ser un equipo fiable. Y eso es una gran noticia, sobre todo porque estamos en la semana previa a que arranque el play off de cuartos de final de la BCL contra el Baxi Manresa. Fue un partido de pico y pala. El Bilbao se metió muchísimo antes en "faena". Con un Ángel Delgado pletórico e imparable bajo los aros, el equipo vasco tomó la ventaja en el marcador. Le costó al Unicaja defender y rebotear. En ataque todo eran tiros exteriores que no siempre encontraban el premio de la canasta del rival. Los primeros 10 minutos se cerraron con 6 puntos de desventaja, 16-22. No mejoraron las cosas en el segundo cuarto. Sobre todo en el inicio. Un parcial de 2-9 encendió la luz de alarma en el Carpena, con el +13 para los vascos, 18-31. Navarro encontró un filón en defensa uniendo en la pista a Alberto Díaz y a Carlos Suárez. El "capi" frenó a Delgado y el Bilbao comenzó a sufrir en sus ataques. La remontada cajista llegó hasta el 4 abajo del 29-33, pero el partido se fue al descanso con 32-40 y con un Unicaja con muchísimo margen de mejora. Brizuela tomó el protagonismo en la vuelta del descanso. Lideró la anotación de un Unicaja que aguantó otro arreón de los de Mumbrú, 41-50, para equilibrar las fuerzas, 49-52, mediado el tercer cuarto. El partido se convirtió en un intercambio de canastas y una batalla de ida y vuelta que se cerró, sobre la bocina, con dos tiros libres de Francias Alonso, que pusieron la primera ventaja de todo el partido para los verdes, 60-59. Los mejores minutos de los cajistas llegaron en el momento de la verdad. El equipo apretó atrás y encontró al mejor Kravic en ataque de toda la noche y a un gran Francis Alonso para elevar la renta al +9, 68-59. Muy serio y muy concentrado, el equipo rompió el partido para alegría de un Carpena que pasó de la zozobra del primer tiempo a la felicidad de los segundos 20 minutos. Delgado no se rindió, pero Francis Alonso tampoco. Un par de buenas acciones del base canterano, en ataque y en defensa, pusieron al Unicaja +15, 81-66. Fue el golpe definitivo al partido. Al final, 91-75. Y una doble buena noticia: La victoria y superar el basket average a un rival directo en la lucha por meterse entre los 8 mejores. En caso de empate entre cajistas y vascos al final de la Liga Regular, el Unicaja quedará por encima de los "Hombres de Negro". Fantástico.