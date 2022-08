Kravish: "Sería inaceptable que este equipo no estuviera en la BCL"

El Unicaja continuó este lunes con su frenética actividad de pretemporada con la presentación de David Kravish como nuevo jugador cajista, acompañado de Juanma Rodríguez, uno de los principales valedores en su llegada a Málaga. Y la exigencia de los objetivos de la temporada 2022/2023 la coloca a un nivel alto: "Sería inaceptable que este equipo no estuviera en la BCL".

El estadounidense -en los próximos días con pasaporte búlgaro- ya ha superado el reconocimiento médico, pero se marcha a Bulgaria para jugar la Ventana FIBA de agosto a la espera de confirmar su presencia en el Eurobásket. Sin embargo, está realmente emocionado por su aterrizaje en un club de tal calibre: "Estoy muy emocionado de estar aquí, en este club con una gran historia y tradición. Estoy muy motivado por ayudar al equipo en todo lo que sea necesario".

¿Por qué su llegada al club de Los Guindos? "Cuando intentamos construir el equipo, separamos el juego interior y el juego exterior. Kravish, además de su experiencia en Liga, a lo mejor no es un 10 o un 9 en muchas cosas, pero sí es un 7 o un 8 sólido. Es más atlético de lo que parece. Reboteador, buena mano, gran porcentaje de tiros libres, buen defensor en pick and roll. No llama la atención en una característica determinada, pero sí es un jugador de equipo. Tener un '5' de estas características nos vendría bien". Así explicó Juanma Rodríguez los motivos de su fichaje.

Y lo cierto es que ya responde a la altura de las expectativas. El primer reto será la clasificación para la BCL y la respuesta es clara: "Sería inaceptable que un club con esta historia no estuviera en la Basketball Champions League. Tengo altas expectativas porque se ha hecho una plantilla muy buena. Tenemos que estar en la BCL". Y lo mismo quiere trasladar a la Liga Endesa, en una competición de la que espera un gran nivel.

Ya conoce la ACB tras su paso hace unos años por el Baxi Manresa. "El hecho de haber jugado antes en Liga Endesa puede ayudarme. He jugado en otros países, pero sé lo competitiva que es esta competición. Así que puedo adaptarme antes al equipo". Su papel será jugar como pívot, donde ha pasado la mayor parte de su carrera, pero reconoce que también se siente cómodo jugando con otro '5' a su lado.

La pretemporada será clave en su adaptación al equipo. Confía en que habrá tiempo suficiente durante el mes de septiembre si no juega el Eurobásket, pero no sabe nada de su posible presencia con Bulgaria. Aunque le ayudará mucho su continuo contacto con Ibon Navarro. "He hablado con él durante el verano. Estoy muy ilusionado de trabajar con él. Me ha parecido un entrenador muy serio, inteligente y que tiene todo organizado".

El club tenía previsto presencia a Tyler Kalinoski junto a David Kravish. Sin embargo, el exjugador de Río Breogán ha dado positivo en Covid-19 como asintomático y se ha tenido que ausentar.