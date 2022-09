Alberto Díaz y Kendrick Perry brillan en las victorias de España y Montenegro

Gran jornada para los internacionales del Unicaja en el Eurobásket y en el FIBA AmeriCup. Alberto Díaz, Darío Brizuela, Kendrick Perry y Augusto Lima tuvieron este sábado un pleno de victorias con España, Montenegro y Brasil. La última llegó con los de Sergio Scariolo en un triunfo sublime frente a Georgia (64-90).

Viendo el equipo que tenía enfrente España, el reto de Alberto Díaz estaba claro: frenar a Thad McFadden. Ya lo hizo en la Ventana FIBA y volvió a rozar la perfección este sábado. Pero no solo lo hizo en defensa, el partido del malagueño fue excelso. Cerró su participación con 8 puntos, 1 rebote, 1 recuperación y 7 de valoración. Y lo más importante: lo que los números no reflejan porque Alberto está siendo una pieza fundamental en los esquemas de España y no iba a ir...

Si la versión del base es reconocible desde Málaga, no lo es tanto la de Darío Brizuela. Y no para mal. Sergio Scariolo está sacando del escolta una cara irreconocible: bloqueando en defensa, encontrando siempre al hombre libre y asumiendo tiros importantes. No fue el partido en el que contó con más oportunidades para demostrar su talento en ataque. A pesar de ello, cerró el encuentro con 7 puntos, 2 asistencias y 6 de valoración.

Más allá de poder ver a dos cajistas con la selección española, el Eurobásket está permitiendo analizar a algunas de las caras nuevas del Unicaja y Kendrick Perry está siendo una de las grandes alegrías para la afición cajista. El base fue clave de nuevo este sábado en el triunfo de Montenegro sobre Bélgica (76-70) para sumar la primera victoria del campeonato. 19 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, 17 de valoración, triples imposibles, mate tras robo en 31:29 minutos... una gran carta de presentación antes de aterrizar en Málaga.

Menos protagonismo tuvo Augusto Lima en el debut de Brasil en el FIBA AmeriCup esta pasada madrugada. El pívot cajista tan solo jugó 04:00 minutos en los que aportó 2 rebotes defensivos. A pesar de ello, su selección consiguió vencer ante Canadá (72-63) en uno de los grandes duelos del campeonato.

Este domingo habrá de nuevo protagonismo para los jugadores del Unicaja. Kendrick Perry volverá a abrir la jornada en el partido entre Montenegro y Bulgaria (13.30 horas). Alberto Díaz y Darío Brizuela buscarán a partir de las 16.15 horas la tercera victoria en el Europeo contra Bélgica. Augusto Lima volverá a jugar esta misma madrugada frente a Colombia a las 01.10 horas.