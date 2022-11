Alberto Díaz y Darío Brizuela apuestan por un Unicaja en la F4 de la BCL

Alberto Díaz y Darío Brizuela fueron protagonistas este jueves en Radio Marca Málaga, en una tertulia de baloncesto que se celebró en el Restaurante Los Mellizos Málaga y en la que fueron homenajeados después del éxito del pasado verano, cuando se proclamaron ambos campeones de Europa con la selección española dirigida por Sergio Scariolo.

Alberto y Brizuela hablaron del buen momento que vive el Unicaja en la actualidad, asentado en las primeras plazas de la clasificación y con el objetivo a mano de jugar la Copa del Rey de Badalona el próximo mes de febrero.

El base canterano está feliz por el por el buen arranque del Unicaja esta temporada y por la vuelta del público a las gradas del Martín Carpena. «Estamos contentos con el inicio y tenemos que agradecer a la afición. Hemos tenido partidos con llenos en el Carpena, así que se avecina un curso ilusionante. La cuestión es ser consistentes. Este año lo estamos siendo. Estamos ganando contra equipos que tenemos que ganar. La seña de identidad que queremos es ser un equipo duro, rocoso, que sea una batalla cada día. Hemos juntado un grupo con mucho carácter, con el objetivo de poner al Unicaja en el sitio que le corresponde».

Brizuela es de la misma opinión. «El equipo es más sólido, más completo. Estamos trabajando bien. Hay un margen de mejora enorme. Nos aclimatamos al estilo del equipo contrario y estamos muy contentos por cómo estamos yendo. Pero queda mucha temporada por delante. Estamos llegando a finales de partido con ganas de jugarlo, no con miedo».

Ese buen momento hace que ambos jugadores incluso se atrevan a ponerse objetivos ambiciosos. «Sinceramente creo que tenemos plantilla y gente como para estar en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) y competirle de tú a tú a cualquier rival. Luego la Liga ACB es más complicado, es una Liga muy larga, los play off son muy complicados y es más difícil. Pero sí creo que la plantilla que tenemos es para jugar la Final Four de la Champions» aseguró el escolta vasco del equipo verde.

El base internacional malagueño va más allá en sus pronósticos: «No me gusta fijar objetivos porque por experiencia no ha ido bien. Pero estoy de acuerdo con Darío, la Final Four de la BCL es un objetivo que nos ilusiona y tenemos muchas ganas. Y jugar la Copa del Rey y estar en el play off debe ser posible porque tenemos un equipo con mentalidad de estar ahí. Somos un equipo competitivo que lo va a dar todo. Copa del Rey, play off y Final Four es la ilusión que tiene la plantilla», aseguró el capitán.

Brizuela tiene esta temporada un rol menos protagonista en el equipo por la configuración de plantilla que ha fabricado el Unicaja para su proyecto 2022/2023, algo que al vasco cree que es positivo para él. «Estoy más tranquilo en general. El año pasado asumía mucho, más de lo que quería. Este año tenemos más jugadores que puedan salir y aportar al equipo. Al final intento dar el máximo en ataque y también en defensa».

Alberto reconoció que siente más el cariño de la gente desde su presencia con la selección en el Eurobasket. «Siempre me he sentido querido en Málaga. Noto mucho el cariño en las pistas de toda la Liga. Es una sensación muy bonita recibir tantos aplausos», aseguró.