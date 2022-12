El Unicaja ya toca su billete para la Copa del Rey del mes de febrero con la punta de los de dos. Sí, a cuatro jornadas para el final de la primera vuelta, los de Ibon Navarro ya solo necesitan sumar un triunfo más o que sus competidores del noveno hacia abajo no hagan pleno para poder decir que estarán en la cita en Badalona. El cuadro cajista volvió a cuajar un buen partido, con algunas dudas en el segundo cuarto tras esa lesión de rodilla de Lima que dejó el pabellón helado, pero dejando claro que ahora mismo son uno de los equipos más en forma del campeonato. Los de verde aplastaron en la segunda mitad a un UCAM Murcia, que no tuvo su mejor noche, y eso fue gracias al trabajo malagueño en ambos lados de la cancha (82-66).

Los murcianos tomaron la primera ventaja gracias al acierto exterior (3-8), pero no tardó demasiado el equipo verde en poner la cosas en su sitio (14-10). Djedovic y Carter lideraban el ataque de los de Ibon Navarro, mientras que en lado opuesto, lo esperado, encomendados a Thad McFadden. Un triple de Kravish colocaba a los malagueños siete arriba y obligaba a Sito Alonso a parar el encuentro pasado el ecuador primer cuarto. El parcial era ya de 14-2. El parón cortó el ritmo anotador. Dos minutos sin puntos. Dos tiros libres de Brizuela ampliaban la diferencia (19-10).

Se tuvo que parar el partido para atender a Lima, que cayó solo al suelo tras un mal gesto. Se tuvo que retirar a vestuarios el brasileño sin poder apoyar el pie. La lesión de Lima sentó como un jarro de agua fría al Unicaja, que vio como su ventaja se reducía a la mínima expresión al término del primer cuarto (21-20).

El conjunto malagueño consiguió mantenerse en ventaja en los primeros compases del segundo cuarto. Will Thomas era el que tomó la responsabilidad de actuar de ‘5’ y consiguió hacer daño en la canasta rival (29-26). Otra de Thomas, 9 puntos ya (31-26). Los malagueños, siempre por delante, amagaban con abrir boquete, pero el Murcia aguantaba el tirón (33-31). Y Sakho, con un mate, igualaba el choque a 3.54 del descanso (33-33). Y el propio Sakho ponía por delante a los suyos tras la reanudación (33-35). Los de Sito Alonso estaban consiguiendo hacer daño en la pintura ante la ausencia de Lima. Minutos embarullados de muchos errores en ambos ataques llevaban el partido al descanso con uno de ventaja para los murcianos (36-37).

Buen inicio del equipo verde tras el paso por vestuarios. Thomas y Kravish devolvían la delantera a los de Navarro (40-37). Perry, que había fallado ya dos tiros libres en este cuarto, anotó tras una entrada espectacular que levantó al pabellón y dio de nuevo siete de ventaja a los de verde (46-39). Tiempo muerto. Seguía Will Thomas con su actuación estelar. Además de arrimar el hombro en defensa, lograba un canastón cayendo hacia atrás que le situaba ya con 14 puntos (51-44). Y un 2+1 de Brizuela ponía de nuevo a los de Los Guindos por encima en la barrera psicológica de los 10 puntos de ventaja (54-44). Solo la falta de acierto desde el tiro libre impedía que el Unicaja tuviera ya muy encarrilado el choque. Ahora era Osetkowski el que hacía las funciones de ‘center’. Al final del tercer cuarto, máxima para los cajistas, +12 (60-48).

El Unicaja lo tenía cerca, no podía dejar escapar este partido tras tres buenos cuartos de mucho trabajo. No se dejó sorprender al inicio del último periodo y mantuvo una diferencia cómoda en el electrónico (66-55). Dos canastas consecutivas de Ejim dejaban el partido visto para sentencia a falta de 5.18 para el final (70-55). No era el día de los exteriores murcianos, Trice y McFadden veían el aro pequeño cada vez que lanzaban. No como Djedovic, que con un 2+1 fulminó a los de Sito Alonso (73-55). 4.30 para el final y poco ya por decidir. Empezaba la charanga a tirar de villancicos para celebrar la victoria. Al final, 82-66.

Victoria para despedir el 2022, novena en la Liga Endesa, que deja al equipo a un pasito de la clasificación matemática para la Copa de Badalona. La parte negativa, esa lesión de Lima. Ojalá se quede en un susto...