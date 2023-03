Unicaja: 8 partidos en 23 días con mucho en juego

El Unicaja ya tiene el foco puesto en el play off de la Liga Endesa y en la Final Four de la Basketball Champions League. Y es que el descanso tras ganar la Copa del Rey no solamente fue merecido por conquistar el histórico título en Badalona, sino también porque el equipo afronta un auténtico maratón durante el mes de marzo. Los jugadores cajistas disputarán ¡¡8 partidos en un plazo de 23 días!! con el Round of 16 continental en juego y partidos importantes de la competición nacional.

Las consecuencias que iba a tener el retraso de los partidos afectados por el terremoto de Turquía y Siria ya eran de sobra conocidas, y ahora hay que afrontarlas. La FIBA se vio obligada a reajustar el calendario de muchos de los equipos -entre ellos el malagueño- que ya de por sí estaba suficientemente condensado. Por lo que ahora habrá que correr un sprint para decidir quiénes estarán en el sorteo de los cuartos de final de la BCL. Por lo pronto, el camino empezará con dos paradas en Málaga. La primera será este mismo sábado (4 de marzo, 18.00 horas) con un duelo de Liga Endesa ante el Basquet Girona. El conjunto de Los Guindos es ahora mismo quinto, empatado con el Joventut, por lo que no puede perder la concentración. Una vez superado este trámite ante los catalanes, llegará el primer encuentro ante el Galatasaray (7 de marzo, 20.30 horas) en el Martín Carpena, correspondiente a la jornada 3 del Round of 16 que se tuvo que aplazar por el terremoto que impidió a los turcos salir de su país. Las turbulencias no tardarán nada en llegar al club de Los Guindos, pues solo dos días después de haber jugado en el Martín Carpena tendrán que desplazarse hasta Estambul para disputar un segundo choque ante los de Andreas Pistiolis (9 de marzo, 18.00 horas). En ese momento, el Unicaja ya habrá disputado cuatro encuentros del Round of 16. Por lo que su viaje rumbo a los cuartos como primeros de grupo podría estar casi asegurado o al menos muy bien enfocado. Sin apenas tiempo para descansar y mucho menos entrenar, los de Ibon Navarro visitarán la pista del UCAM Murcia ( 12 de marzo, 12.30 horas). Un partido que estaba fechado para jugarlo el sábado y que, finalmente, la ACB ha desplazado hasta el domingo, ya que a los universitarios tampoco les afectaba en Europa. Seguidamente, el Unicaja volverá a Málaga para volver a experimentar lo que es estar una semana seguida en casa. Primero jugará en BCL un encuentro con tintes históricos frente al Limoges CSP (15 de marzo, 20.30 horas) y después llegará el Barça (19 de marzo, 17.00 horas), en lo que será la reedición de los cuartos de final de la Copa del Rey. Solo dos días más tarde habrá que coger de nuevo un avión para ir hasta Grecia de cara a jugar el último partido del Round of 16 de la BCL ante el AEK de Atenas (21 de marzo, 18.30 horas). Quizás esté la clasificación decidida o quizás sea el partido decisivo porque es ahora el rival directo en la clasificación. Por último, y al fin, toda esta odisea acabará con un último choque ante el Betis (26 de marzo, 12.30 horas). Es decir, 8 partidos en 23 días sin tiempo para entrenar ni para descansar donde se decidirá el futuro de la BCL y se encaminará el de la Liga. Que el físico y la suerte acompañen al Unicaja...