Ibon Navarro estaba muy feliz tras el triunfo de su equipo ante el Basquet Girona, a pesar de que vio algunas cosas mejorables. «Nos ha faltado paciencia en ataque. Había demasiado gente pendiente de meter puntos y no de jugar. En la segunda parte hemos cambiado. Hemos conseguido recuperaciones y en líneas generales hemos trabajado bien. Solo hemos tenido nueve pérdidas y hemos forzado 17. De todos modos, tenemos que recuperar el acierto de tres: hoy hemos tenido un 30 por ciento", aseguró el técnico vasco.

Navarro tuvo palabras de elogio para Yankuba Sima. "Estaba con ganas de hacerlo bien, hay una mejora a nivel físico. Ha trabajado muy bien para volver mejor. Unas estadísticas muy buenas y hay que darle más continuidad”.

Respecto al ambiente de gala que hubo en el Carpena, Navarro apuntó: "Nos ha faltado activación al principio. No han visto el video, pero lo han estado escuchado. Demasiadas cosas como para poder controlarse. Lo esperado. Es otra más del Carpena. Y ojalá que haya muchas más como ésta”.

Mario Saint-Supery tuvo también su ratito. "Tenemos que intentar normalizar lo de Mario. Ha jugado mucho peor de lo que entrena. El marcador no nos daba margen para meterlo antes. El equipo tiene que tener confianza en él. No porque esté en el campo tienen que mirar de reojo lo que hace. Cuanta más confianza le dé al equipo, mejor. Aunque ahora no es el sustituto ideal de Djedovic, tenemos que ganar una rotación más. Que sea uno más del primer equipo”.

Este martes llega el Galatasaray al Carpena para un día muy importante en la BCL. "Tenemos una semana con tres partidos en seis días. Sabemos que esta especie de eliminatoria a ida y vuelta es importante y el equipo está preparado. A ver cómo salimos de esta eliminatoria y luego visitar un campo complicado como el de UCAM Murcia; si sacamos los dos partidos complicados ante Galatasaray, podemos empezar a pensar que ganando cinco partidos en casa es un título", afirmó respecto a esa BCL que puede tener su Final Four en el Carpena.

Darío Brizuela jugó un gran partido y su entrenador se lo reconoció: «Sin él hubiese aparecido Kalinoski, Tyson Carter… apareció como el día del Barcelona y sabemos que si aparece es una de las mayores fortalezas que tiene este equipo. Cuando está así es un demonio. Si entra pronto en anotación ya ves que va por buen camino… Valorar lo que él hace y lo comprometido que está con el equipo, y todavía con la situación en la que está".