Jerusalén aprieta para organizar la Final Four por la que suspira Málaga

El Unicaja logró este miércoles en Murcia firmar su pase a la Final Four de la Basketball Champions League, pero todavía no se puede asegurar al cien por cien que la cita entre los cuatro mejores equipos de la competición sea en el Palacio Martín Carpena de Málaga, ya que en las últimas horas ha apostado muy fuerte también Jerusalén por organizar el evento que coronará al mejor equipo de la BCL 2022/2023.

Es un secreto a voces desde hace ya un par de meses que Málaga es la máxima favorita para albergar la Final Four. El único requisito que faltaba para poder anunciarlo de manera oficial era que el Unicaja estuviera entre los cuatro finalistas. Una vez que con esta victoria 2-0 en el play off de cuartos de final contra el UCAM Murcia, el Unicaja ya tiene el billete para la fase final, solo queda esperar que la FIBA comunique su decisión. Pero el problema es que el Hapoel Jerusalén, que perdió este miércoles en Atenas contra el AEK, por lo que su serie de cuartos de final se va al tercer y definitivo partido, también quiere organizar la Final Four. Y es un enemigo duro para Málaga porque económicamente parece dispuesto a poner mucho dinero encima de la mesa de la FIBA para que la Final Four se juegue definitivamente en territorio israelí.

Después de la experiencia en Bilbao del año pasado, cuando la organización eligió una ciudad neutral para decidir el título continental que el Lenovo Tenerife ganó en la finalísima al Baxi Manresa de Yankuba Sima (los otros participantes fueron el Hapoel Holon de Israel y los alemanes del MHP Riesen Ludwigsburg), esta vez la apuesta ha sido porque haya un equipo anfitrión, que será el Unicaja o el citado Hapoel, en el caso de que los hebreos ganen la próxima semana al AEKy se metan en la cita a 4 definitiva por el título.

Ese cambio de política de buscar una ciudad con equipo presente en la Final Four es el motivo por el que se va a anunciar con menos de un mes la ciudad organizadora de la Final Four de la BCL 2022/2023. El año pasado, por ejemplo, la FIBA dio a conocer que Bilbao era la sede el 7 de febrero. Es decir, cuando apenas habían pasado dos jornadas del Round of 16 continental. Ahora, con otra decisión estratégica, Málaga se posicionó como primera favorita, con la propia Jerusalén y Atenas como otras alternativas que se han valorado, aunque parece que el duelo final se queda entre Málaga y la histórica ciudad israelí.

La verdad es que la FIBA tendrá que hilar muy fino en su decisión. Si la apuesta es solamente económica, parece que la Final Four se puede ir a Israel. El Hapoel quiere ser campeón de la BCL y va a poner todo de su parte para que su objetivo se haga realidad al amparo de su público. Otra cosa es que la FIBA prime otras cuestiones por encima de lo estrictamente económico. Es evidente que una Final Four en Málaga tiene muchos alicientes para cualquier aficionado al baloncesto. Las conexiones aéreas, la seguridad, las infraestructuras, las instalaciones... Málaga tiene muchos puntos a su favor que la FIBA deberá poner en una balanza respecto a lo que le ofrece Jerusalén.

Otro aspecto que puede ser positivo y permitir cierto optimismo sobre la decisión final que tome la FIBA es que la Federación Internacional y la entidad de Los Guindos tienen muy buena sintonía desde que el club verde decidió abandonar la Euroliga/Eurocup para jugar la Liga de Campeones. Los rectores de la FIBA saben que el éxito de público y de organización está asegurado si la cita es en la capital de la Costa del Sol.

El Martín Carpena ya fue sede de la Fase Previa en la que participó el equipo cajista el pasado mes de septiembre. Es una instalación con un aforo superior a los 10.000 espectadores y que se llenará hasta los topes para esos partidos.

Habrá que esperar al menos una semana más para conocer la decisión final. De momento, el Hapoel Jerusalén tiene todavía que certificar su pase a la Final Four. Si se decide antes serían buenas noticias porque significaría que son Málaga y el Martín Carpena los elegidos. Veremos...