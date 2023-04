El mejor Unicaja anotador de la historia

El Unicaja está completando una temporada de ensueño. Ni el más optimista hubiese imaginado que el equipo iba a llegar a final del mes de abril con su segundo título de la Copa del Rey, en la Final Four de la Basketball Champions League y con el play off de Liga Endesa cerrado, y el objetivo de alcanzar la cuarta plaza todavía en camino. Pero es que el conjunto de Los Guindos no solo se queda ahí. La plantilla de Ibon Navarro está haciendo de este Unicaja la mejor versión anotadora de su historia en la Liga Endesa.

Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyson Carter, Darío Brizuela, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Dylan Osetkowski, Augusto Lima, David Kravish, Yankuba Sima y Mario Saint-Supéry. Estos son los 14 jugadores que están a punto de llevar a otro estamento de la historia en ACB al Unicaja. Hasta el momento, el equipo ha promediado 87.57 puntos anotados en las 28 jornadas disputadas. Breogán 74-90 Unicaja: Una victoria que vale el play off de Liga Ahora mismo, es el tercer mejor ataque de la Liga Endesa. Solo Baskonia (91.89 puntos) y Real Madrid (88.25) le superan en el aspecto ofensivo. Sin embargo, los malagueños no necesitan de ningún jugador que supere los 12 puntos por partido. ¡Ningún cajista supera los 12 puntos por partido! Kendrick Perry es el que lidera esta estadística con 11.6. Tyson Carter (10.9) y Darío Brizuela (10.5) son los únicos que le acompañan por encima de la decena. Eso sí, lo extraordinario en un equipo de baloncesto es que todos los que salen a la pista contribuyan a una anotación que va camino de ser historia. Y es que esta cifra de 87.57 puntos supera incluso a aquel Unicaja que volaba sobre la pista a los mandos de Bozidar Maljkovic durante la temporada 2000/2001. Aquel equipo liderado a nivel ofensivo por Veljko Mrsic, Danya Abrams y Paco Vázquez anotó 84.79 puntos, la mejor marca hasta ahora de toda la historia cajista. Ni siquiera aquel trienio mágico de Sergio Scariolo (2005-2007) con los títulos de Copa,ACB y Final Four de la Euroliga se queda igual de cerca. Con jugadores como Jorge Garbajosa, Marcus Brown, Daniel Santiago, Walter Herrmann o Berni Rodríguez el Unicaja anotaba menos: temporada 2004/2005 -la 11º mejor- con 81.62 puntos, temporada 2005/2006 -la 12º mejor- con 80.97 puntos y la temporada 2006/2007 -la 27º mejor- con 75.82. Ninguna de ellas está en el top 10 por ejemplo. Análisis Unicaja 2022/2023: un sudoku indescifrable para sus rivales De estas últimas campañas, la mejor es la 2020/2021 con 83.72 puntos. Aquel año en el que el banquillo cajista vio cómo se marchaba Luis Casimiro para que llegara Fotis Katsikaris. Pues en aquellos momentos de inestabilidad, anotadores como Darío Brizuela, Axel Bouteille o Jaime Fernández llevaron al Unicaja 20/21 a ser el cuarto mejor en anotación de los cajistas en Liga. Temporada 22/23 No hay que olvidar que el equipo de Ibon Navarro empezó con serios problemas ofensivos la temporada -propiciados también por la falta de entrenamientos al completo-. 70 a Gran Canaria, 71 al Real Madrid, 73 al Girona y 65 al Joventut. A excepción de la primera jornada ante el Baskonia, el equipo pasó apuros para encontrar cierta viabilidad en ataque que le llevara a tener garantías de alcanzar la victoria sin estar forzado a defender a su máximo nivel. Eso sí, desde entonces, el conjunto del técnico vitoriano ha anotado más de 100 puntos en 7 partidos. Se dice pronto, pero anotar 100 puntos en 7 encuentros en una Liga Endesa que es una de las competiciones más igualadas es muy complicado y merece ponerlo en valor. Zaragoza, Joventut, Real Madrid, Manresa, Tenerife y Bilbao son los seis partidos que tiene por delante el conjunto cajista. Promedia por el momento tres puntos más que aquella temporada 2000/2001. Habrá que ver si el ataque cajista es capaz de batir el récord. Tiene pinta de que el registro de la «era Boza» corre serio peligro...