¿Qué plan tiene el Unicaja con Nzosa?

Ha cambiado mucho la vida de Yannick Nzosa en los últimos meses. Hace ahora justo un año, el pívot congoleño del Unicaja era protagonista de la noche del Draft 2022 en la NBA. Los Whasington Wizzards lo elegían en el número 54 y aunque su futuro inmediato no estaba en ese momento en la mejor liga del mundo, en el horizonte aparecía ese destino como algo más que probable para el prometedor canterano verde.

Tras regresar de aquella «noche mágica» en Estados Unidos, el Unicaja decidió que lo mejor para Yannick era buscarle una cesión para que tuviera protagonismo y minutos en otro equipo esta pasada temporada recién terminada, teniendo en cuenta que con Lima, Kravish y Osetkowski no había hueco para él en el Unicaja 22/23.

Varios equipos de la ACB se pusieron en contacto con el club de Los Guindos y con el entorno del jugador. Al Unicaja le pareció que el Betis Baloncesto de Luis Casimiro, el entrenador que le había dado la alternativa al máximo nivel, era una buena opción. Pero nada fue como todos esperaban. Las lesiones desde pretemporada lastraron a Nzosa, que solo jugó 4:23 minutos en todo el curso y tuvo que pasar por el quirófano.

Vacaciones con la familia

El jugador está ahora de vacaciones junto a su familia, tras pasar unas semanas entrenando de manera individual en Los Guindos. Se le espera de nuevo en Málaga el 13 de julio para seguir con un plan físico personalizado y de recuperación definitiva de su lesión, que le permita llegar a la pretemporada en las mejores condiciones posibles. Y, entonces, ¿qué?

El plan del Unicaja es ceder otra vez al jugador, que con 19 años solo tiene margen todavía para recuperar su mejor versión, la de aquel Nzosa al que todos las franquicias de la NBA querían ver en acción hace un par de temporadas, cuando los ojeadores copaban el antepalco del Carpena. El escenario ideal es buscar un equipo de la Liga Endesa, aunque tampoco se descarta una salida al extranjero, si eso fuera satisfactorio para ambas partes. El hecho de que Yannick sea cupo de formación puede abrirle las puertas de más de un equipo que tenga problemas con las plazas de JFL «Jugadores Formados Localmente» que pide la ACB para jugar la Liga Endesa.

En las oficinas de Los Guindos son conscientes de que es casi imposible que ningún club (ni español ni europeo) pueda hacerse cargo del 100% de la ficha del jugador, que tiene contrato con el Unicaja hasta junio de 2026, por lo que el club sabe que tendrá que pagar parte de su sueldo en esta próxima 23/24.

Pretemporada con el primer equipo

Mientras llega esa cesión, Nzosa trabajará en Málaga. Aislarlo de un entorno que no ha sido positivo para él, es el gran objetivo de los rectores cajistas. No se puede descartar que empiece la pretemporada a las órdenes de Ibon Navarro. Los compromisos internacionales de algunos jugadores cajistas con sus respectivas selecciones van a provocar, un verano más, que el Unicaja no tenga su plantilla al completo hasta mediados del mes de septiembre.

Durante esas primeras semanas, Yannick podría ser uno más en el trabajo de la plantilla verde. Eso sí, su presencia en el róster del próximo proyecto verde está totalmente descartada. Con Augusto Lima (lesionado hasta noviembre-diciembre) y con Mario Saint-Supéry serán 14 jugadores en la primera plantilla verde y ese número es ya límite para Ibon Navarro, que no quiere sumar más jugadores para el día a día de su equipo.