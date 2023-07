La eterna espera del Unicaja por Carter... otro verano más

Al Unicaja le quedan unos pocos flecos para cerrar la plantilla 23/24... si es que no hay ninguna sorpresa que vuelva a hacer sonar las alarmas en la dirección deportiva de Los Guindos. Con la renovación de Will Thomas anunciada este lunes, el conjunto cajista ya tiene con contrato a 13 de los 14 jugadores que vestirán la camiseta verde y morada desde el mes de septiembre con el inicio de la Supercopa de España.

Alberto Díaz, Kendrick Perry, Kameron Tayler, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Melvin Ejim, Will Thomas, Dylan Osetkowski, David Kravish, Augusto Lima -a la espera de recuperarse de la grave lesión-, Yankuba Sima y Mario Saint-Supéry son esos 13 cajistas que estarán en el primer equipo bajo la dirección de Ibon Navarro. Sin embargo, también lo hará Tyson Carter, pese a que la tardanza de su fichaje haga pensar todo lo contrario.

El acuerdo entre club y jugador está totalmente cerrado. El Unicaja sabe que Carter volverá a jugar como local en el Martín Carpena y Carter sabe que que volverá a defender los mismos colores con los que cerró su debut en la Copa del Rey con un MVP y el título de campeón. El contrato está firmado por ambas partes, pero es un problema burocrático el que está impidiendo que el escolta cedido por el Zenit de San Petersburgo sea oficialmente cajista, en calidad de fichaje, hasta 2025.

Carter, otra vez el último anuncio

Lo cierto es que no es casualidad que el escolta estadounidense vuelva a ser un verano más la última pieza en anunciarse. Ya ocurrió durante el mercado de 2022. Es verdad que Tyson Carter fue una de las últimas incorporaciones con la que negoció Juanma Rodríguez, pero también es verdad que esa operación tardó en anunciarse cerca de dos semanas. Incluso el propio director deportivo, en la presentación de otros jugadores, reconoció la dificultad para cerrar el movimiento e incluso calmó los nervios de una afición que veía un ‘caramelo’ en sus manos que no terminaba de llegar.

Este verano se está repitiendo la historia. La Opinión de Málaga ya adelantó el pasado 14 de junio que el Unicaja y el jugador tenían muy avanzado un acuerdo para que el escolta estuviese las próximas dos temporadas en Málaga ya como fichaje. Más de un mes después, la incorporación sigue a la espera y la incógnita en el club es que no hay idea alguna de cuándo podrá anunciarse la adquisición de Carter.

Tan cierto es que su oficialidad es toda una incógnita como que también que el contrato está firmado. No hay miedo por ninguna de las partes de que la operación se pueda romper con el paso del tiempo. Precisamente, si el Unicaja no tardó en empezar a negociar fue para evitar cualquier tipo de problema que pudiera darse a la hora de firmar -como ya ocurrió hace un año-. Lo que tienen muy claro en Los Guindos es que no hay prisa. La competición oficial no arranca hasta el mes de septiembre con el inicio de la Supercopa y hasta entonces esperan solucionar todos los problemas burocráticos.

Así que, otro verano más, toca esperar con paciencia a que el Unicaja pueda confirmar cuanto antes la incorporación de Tyson Carter. Puede ser un jugador fundamental en su segundo año en Liga Endesa. Mientras tanto, la tensa espera continúa... hasta no se sabe cuando.