Paciencia con Tyson Carter

El anuncio del fichaje de Tyson Carter por el Unicaja sigue a la espera de un comunicado oficial del club de Los Guindos. El escolta jugará las dos próximas temporadas vestido de verde y morado. Hay acuerdo cerrado entre las partes e incluso ya también firmado por el jugador, pero el anuncio oficial sigue a la espera de la resolución de cuestiones extradeportivas que no tienen nada que ver con la negociación entre el jugador y la entidad verde y morada.

Mientras hay cierta incertidumbre entre los aficionados, que ven pasar los días sin que el fichaje se concrete de manera oficial, en el club la tranquilidad es absoluta, sabiendo que el jugador ya está atado y solo esas cuestiones del "papeleo" pendiente quedan por zanjarse. Tampoco hay excesiva prisa, toda vez que queda mes y medio para que el equipo regrese a los entrenamientos para iniciar la pretemporada.

No al derecho de tanteo

Prueba de que en el Unicaja reina la calma es la determinación tomada este miércoles de no incluir al jugador en el derecho de tanteo. Esta decisión supone un reconocimiento velado de que Tyson Carter es ya jugador del Unicaja 2023-2024 a todos los efectos. Hay que recordar que todos los jugadores que acababan contrato el pasado 30 de junio y no han renovado todavía, como es el caso de Carter, quedan libres para fichar por cualquier otro equipo si no se incluyen en el tanteo. O sea, que el escolta norteamericanos sería hoy un jugador libre para irse a cualquier otro club sin que el Unicaja pudiera retenerlo, de no haber firmado ya días atrás un contrato con el club cajista, motivo por el que la entidad verde no lo ha colocado en la lista del tanteo.

Mientras el jugador sigue de vacaciones en Estados Unidos, el club trata de arreglar todas esas cuestiones extradeportivas necesarias para poder confirmar, de una vez, el fichaje del jugador, que llegará más pronto o más tarde.

Fichaje por dos temporadas

La continuidad de Carter en el equipo, esta vez en propiedad del Unicaja por las dos próximas temporadas, es una gran noticia ya que la plantilla verde y morada se garantiza contar con un jugador polivalente, capaz de jugar de "1" y de "2", que solo puede mejorar y que el pasado curso fue nombrado MVP de la Copa del Rey de Badalona.

Carter fue el último en llegar al Unicaja el verano pasado. Jugó cedido este curso recién terminado por el Zenit de San Petersburgo ruso, club al que el Unicaja ha comprado ahora al jugador. Aunque le costó al principio adaptarse a Málaga y al propio equipo, lo cierto es que ha sido una pieza clave en el ecosistema que Ibon Navarro ha creado en el Unicaja 22/23.

Desde que acabó la temporada, la negociación ha estado abierta entre las partes. Ha tenido vaivenes, es verdad, pero todo está ya cerrado a expensas de ese anuncio oficial que la afición espera desde hace semana y que en cualquier momento puede llegar.